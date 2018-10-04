6 havalimanı işçisi daha tutuklandı

İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatında çalışan ve kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek için eylem yapan işçilerden 6'sı daha tutuklandı.
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Dün akşam işçi koğuşları basılarak, bir grup işçi gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde ifade veren işçiler tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, işçilerin tutuklanmasına karar verdi.
Twitter'dan açıklama yapan İnşaat-İş Sendikası, işçilerin soyadlarını öğrenemediklerini ancak isimlerinin "Bilal, Diyar, İbrahim, Mehmet Nuri, Mustafa ve Yusuf" olduğunu aktardı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 işçi arkadaşımız daha tutuklandı. Soyadlarını henüz öğrenemedik ancak isimleri Bilal, Diyar, İbrahim, Mehmet Nuri, Mustafa ve Yusuf.— İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) October 4, 2018
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