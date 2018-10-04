6 havalimanı işçisi daha tutuklandı

3. Havalimanı'ndaki çalışma koşullarını protesto eden 6 işçi daha tutuklandı.

İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatında çalışan ve kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek için eylem yapan işçilerden 6'sı daha tutuklandı.

Dün akşam işçi koğuşları basılarak, bir grup işçi gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde ifade veren işçiler tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, işçilerin tutuklanmasına karar verdi.

Twitter'dan açıklama yapan İnşaat-İş Sendikası, işçilerin soyadlarını öğrenemediklerini ancak isimlerinin "Bilal, Diyar, İbrahim, Mehmet Nuri, Mustafa ve Yusuf" olduğunu aktardı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 işçi arkadaşımız daha tutuklandı. Soyadlarını henüz öğrenemedik ancak isimleri Bilal, Diyar, İbrahim, Mehmet Nuri, Mustafa ve Yusuf. — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) October 4, 2018

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