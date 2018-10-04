Erdoğan: 5 daimi üye dönemi geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World tarafından düzenlenen ‘Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek’ temalı forumun kapanış oturumunda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

— BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır. BM'nin dünyanın çeşitli yerlerinde çabaları var. Çıkan kararlar var ama bir netice alınamıyor. Yemen'in, Arakan'ın hali ortada. Bunlara rağmen BM bir şey yapamıyor. Hepsinden öte Kıbrıs ortada. Kıbrıs çözülebildi mi, çözülemedi. Orada varılan kararın tam aksi bir netice çıkmasın rağmen Güney Kıbrıs oranın kararlarının tam tersi bir referandum sonucu vermişti. Bunlar adalete aykırı hamleler oluyor.

— Suriye yaşananlar, Afganistan çözüme kavuştu mu? Bütün her yerde adalet çökmüş. Bir İsrail meselesi, Filistin meselesi çözüme kavuşturuluyor mu? İsrail kabul etmedikten sonra ona uymadıktan sonra kalkıp burada kimse bir şey söyleyemiyor. 5 daimi üyeden biri hayır diyorsa mesele bitmişti.

— Olması gereken şu: 5 daimi üye dönemi geçti. Bu 2. Dünya Savaşı'nın şartlarıyla. Artık 2. Dünya Savaşı'nın şartlarını yaşamıyoruz. 193 üye var. Bu üyelerin yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını alacak bir düzenleme gerekiyor. Dünya 5'ten büyüktür.

— BM'de 5 daimi üye dönemi geçti. Yeni bir dönüşüm yeni bir değişime gitme zamanı geldi.

— Dünya beşten büyüktür. Hele hele birden daha büyüktür. BM Güvenlik Konseyi'nde bütün kıtalar temsil edilmeli.

— İdlib 3.5 milyon insanın yaşadığı bir yer haline geldi. Bombalama olsaydı bu insanlar Türkiye'ye kaçacaktı.

— Sayın Putin'in ve şahsımın kararlılığı işimizi kolaylaştırdı. Putin, 'Rejimin bu bölgeye girmesine mani olacağız' dedi.

Ayrıntılar geliyor..