CNN Türk, 11 aylık izne ayırdığı Ferhat Boratav'ın görevine son verdi

CNN Türk, Boratav'dan, haziran ayında 270 günlük birikmiş izinlerini kullanması istemişti.
Usta gazeteci bu duruma sosyal medya üzerinden yaptığı sitemkar açıklamada, "Yönetim, yıllık izin planlaması çerçevesinde, birikmiş izinlerimi eritmemi istedi. Bu nedenle, uzunca bir süre tatildeyim. Yoğunlaşan seçim gündeminde, herkese kolaylıklar dilerim" ifadeleri ile durumu takipçilerine aktarmıştı.
Gercekgundem'de yer alan habere göre, 11 aylık iznini kullanmakta olan Boratav'a geçen hafta grubun insan kaynakları birimlerince sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu. Çıkarma işlemi bügün tamamlandığı belirtildi.
Demirören Medya Grubu yeni yapılanma çalışmaları çerçevesinde son olarak Taha Akyol, Mehmet Y. Yılmaz ve Murat Yetkin'in de işine son vermişti.
FERHAT BORATAV KİMDİR?
Show TV ve ATV Haber müdürlüğü görevlerini yapan Boratav, Ekim 1999'da CNN Türk kurulurken, kanalın genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Türk medyasında aynı televizyon kanalında en uzun süre görev yapan ‘genel yayın yönetmeni'oldu.
Boratav, CNN Türk'teki görevlerinin yanısıra, Doğan Medya Grubu'na ait Doğan TV Holding'in ‘Yayın İlkeleri' rehberini yazdı.
Deneyimli gazeteci 20 yıla yakın süredir İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde televizyon haberciliği konusunda ders veriyor ve Michigan Üniversitesi merkezli Knight-Wallace gazetecilik burs programının yürütme kurulu üyesi.
Boratav aynı zamanda yaşlı sorunlarıyla ilgilenen '65+' ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan ‘Yanındayız' derneklerinin kurucu ve yöneticileri arasında.
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