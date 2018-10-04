CNN Türk, 11 aylık izne ayırdığı Ferhat Boratav'ın görevine son verdi

CNN Türk'ten gönderilen son isim, genel yayın yönetmenliği, yayın danışmanlığı ile haber genel yayın yönetmenliği yapan ve CNN International’la editoryal ilişkileri yürüten Ferhat Boratav oldu.

Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'ten gönderilen son isim, 19 yıldır kanalda farklı görevler üstlenen Ferhat Boratav oldu.

CNN Türk, Boratav'dan, haziran ayında 270 günlük birikmiş izinlerini kullanması istemişti.

Usta gazeteci bu duruma sosyal medya üzerinden yaptığı sitemkar açıklamada, "Yönetim, yıllık izin planlaması çerçevesinde, birikmiş izinlerimi eritmemi istedi. Bu nedenle, uzunca bir süre tatildeyim. Yoğunlaşan seçim gündeminde, herkese kolaylıklar dilerim" ifadeleri ile durumu takipçilerine aktarmıştı.

© Fotoğraf : Hürriyet Murat Yetkin, Hürriyet'ten ayrıldı

Gercekgundem'de yer alan habere göre, 11 aylık iznini kullanmakta olan Boratav'a geçen hafta grubun insan kaynakları birimlerince sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu. Çıkarma işlemi bügün tamamlandığı belirtildi.

Demirören Medya Grubu yeni yapılanma çalışmaları çerçevesinde son olarak Taha Akyol, Mehmet Y. Yılmaz ve Murat Yetkin'in de işine son vermişti.

FERHAT BORATAV KİMDİR?

1959 doğumlu Ferhat Boratav İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 1988 yılında Nokta Dergisi'nde başlayan Boratav, BBC Türkçe Servisi'nde beş yıl programcı ve editör olarak çalıştı. Ardından da Türkiye'de özel televizyonların ilk kurulduğu günlerde sektöre adım attı.

Show TV ve ATV Haber müdürlüğü görevlerini yapan Boratav, Ekim 1999'da CNN Türk kurulurken, kanalın genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Türk medyasında aynı televizyon kanalında en uzun süre görev yapan ‘genel yayın yönetmeni'oldu.

Boratav, CNN Türk'teki görevlerinin yanısıra, Doğan Medya Grubu'na ait Doğan TV Holding'in ‘Yayın İlkeleri' rehberini yazdı.

Deneyimli gazeteci 20 yıla yakın süredir İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde televizyon haberciliği konusunda ders veriyor ve Michigan Üniversitesi merkezli Knight-Wallace gazetecilik burs programının yürütme kurulu üyesi.

Boratav aynı zamanda yaşlı sorunlarıyla ilgilenen '65+' ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan ‘Yanındayız' derneklerinin kurucu ve yöneticileri arasında.