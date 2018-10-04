Kayıt
21:55 04 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ferhat Boratav

    CNN Türk, 11 aylık izne ayırdığı Ferhat Boratav'ın görevine son verdi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    CNN Türk'ten gönderilen son isim, genel yayın yönetmenliği, yayın danışmanlığı ile haber genel yayın yönetmenliği yapan ve CNN International’la editoryal ilişkileri yürüten Ferhat Boratav oldu.

    Yıldırım Demirören
    © AA /
    Demirören Gazetecilik'in başına Yıldırım Demirören atandı
    Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'ten gönderilen son isim, 19 yıldır kanalda farklı görevler üstlenen Ferhat Boratav oldu.

    CNN Türk, Boratav'dan, haziran ayında 270 günlük birikmiş izinlerini kullanması istemişti.

    Usta gazeteci bu duruma sosyal medya üzerinden yaptığı sitemkar açıklamada,  "Yönetim, yıllık izin planlaması çerçevesinde, birikmiş izinlerimi eritmemi istedi. Bu nedenle, uzunca bir süre tatildeyim. Yoğunlaşan seçim gündeminde, herkese kolaylıklar dilerim" ifadeleri ile durumu takipçilerine aktarmıştı.

    Hürriyet gazetesi binası
    © Fotoğraf : Hürriyet
    Murat Yetkin, Hürriyet'ten ayrıldı
    GÖREVİNE SON VERİLDİĞİ HABERİNİ, İNSAN KAYNAKLARINDAN ÖĞRENDİ

    Gercekgundem'de yer alan habere göre, 11 aylık iznini kullanmakta olan Boratav'a geçen hafta grubun insan kaynakları birimlerince sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu. Çıkarma işlemi bügün tamamlandığı belirtildi.

    Demirören Medya Grubu yeni yapılanma çalışmaları çerçevesinde son olarak Taha Akyol, Mehmet Y. Yılmaz ve Murat Yetkin'in de işine son vermişti.

    FERHAT BORATAV KİMDİR?

    Hürriyet gazetesi
    © Fotoğraf :
    Hürriyet'te Taha Akyol ile yollar ayrıldı
    1959 doğumlu Ferhat Boratav İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 1988 yılında Nokta Dergisi'nde başlayan Boratav, BBC Türkçe Servisi'nde beş yıl programcı ve editör olarak çalıştı. Ardından da Türkiye'de özel televizyonların ilk kurulduğu günlerde sektöre adım attı.

    Show TV ve ATV Haber müdürlüğü görevlerini yapan Boratav, Ekim 1999'da CNN Türk kurulurken, kanalın genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Türk medyasında aynı televizyon kanalında en uzun süre görev yapan ‘genel yayın yönetmeni'oldu.

    Boratav, CNN Türk'teki görevlerinin yanısıra, Doğan Medya Grubu'na ait Doğan TV Holding'in ‘Yayın İlkeleri' rehberini yazdı.

    Deneyimli gazeteci 20 yıla yakın süredir İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde televizyon haberciliği konusunda ders veriyor ve Michigan Üniversitesi merkezli Knight-Wallace gazetecilik burs programının yürütme kurulu üyesi.

    Boratav aynı zamanda yaşlı sorunlarıyla ilgilenen '65+' ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan ‘Yanındayız' derneklerinin kurucu ve yöneticileri arasında.

    İlgili konular:

    Doğan Medya, Demirören'e satıldı
    Doğan Medya'nın Demirören'e ne kadara satılacağı belli oldu
    'Doğan Medya'nın Demirören'e satışında Ziraat Bankası kredisi de kullanıldı' iddiası
    'Doğan Medya'nın Demirören'e devrinde sorun yok'
    İmzalar atıldı: Doğan Medya resmen Demirören Medya'ya geçti
    'Demirören'e Doğan Medya için Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz 10 yıllık kredi'
    Etiketler:
    CNN Türk Ferhat Boratav'ın görevine son verdi, Demirören Gazetecilik, Doğan Medya Grubu, CNN Türk, Murat Yetkin, Mehmet Y. Yılmaz, Taha Akyol, Ferhat Boratav, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mustafa Dedeoğlu
    Türk fotoğraf sanatçısı Dedeoğlu'ndan Rusya'da İstanbul sergisi
    Karikatür
    Beyaz Saray Danışmanı: Filistin bir devlet değil
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet