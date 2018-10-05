İYİ Parti'den Brunson değerlendirmesi: İzmir'e inen, kalkan uçakları takip edin

İzmir’de ev hapsinde olan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’un 12 Ekim’deki gerçekleşecek mahkemesini değerlendiren İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, İzmir’e inen, kalkan uçakların takip edilmesini istedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, TBMM'de dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. "Biz şu anda ekonomik anlamda Alice Harikalar Diyarı'nda, siyaseten ise Don Kişot ve Sancho Panza'dayız" diyen Erozan, İdlib Mutabakatı ile ilgili şöyle konuştu:
"Bize İdlib'e giden yolda Soçi'de iki tane ültimatom verildi bize. Bir tanesi 10 Ekim tarihli bir tanesi 15 Ekim tarihli. ‘Sen bu işleri yapacaksın, buralardaki ağır silahları kaldıracaksın araya 15-20 kilometre genişliğinde bir tampon bölge oluşturacaksın' denildi. Bize bir görev verildi. Bize de kimse inanmaz hale geldiğinden ‘bunu biz birlikte denetleyeceğiz' dediler; ‘sen yap biz sana güveniyoruz' diyemedi Ruslar. ‘Sen yap biz bakacağız, birlikte bakacağız' dediler. Bu da Türkiye'de iktidarın ve yurtdışında iktidarın görüntüsünün ne kadar sakat bir hale geldiğinin işareti.
"TERÖRİSTLER BUHARLAŞIYOR MU? BİZE ULAŞAN BİLGİLERE GÖRE…"
Başka bir mesele daha var bunun arkasında. Silahları bırakıyorlar, insanlar ne oluyor? Teröristler buharlaşıyor mu? Bize ulaşan bilgilere göre il saymayayım, bunların bazıları diğer Suriyeli göçmenler gibi misafir edilmeye başlanmışlar. Bu insanlar silahlarını bırakmış olsalar dahi ruhları halen terörist. Bunlar, uykuya yatırılmış, kuluçkaya yatırılmış diye tarif edeceğim gruplar olarak bizim ulusal coğrafyamızda dolaşır hale gelecekler. Bunun rahatsızlığını ben yalnızca milletvekili olarak değil vatandaş olarak da hissediyorum. İnşallah hükümet bu konuda bir açıklama da bulunur."
"İZMİR'E İNAN, KALKAN UÇAKLARI TAKİP EDİN"
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, Türkiye ile ABD arasında gerilime neden tutukluluğu ev hapsinde çevrilen Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. "Papaz… Papaz diyorum da onlara göre artık papaz mı, ajan mı konusu halen adliyelik bir konu olduğu için onun ayrıntısına girmeyeyim" diyen Erozan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama bize intikal eden bütün bilgiler bu zatı muhteremin 12.00'den sonra uçtu uçtu papaz uçtu diye tanımlayacağımız bir tablo içinde, teröristler buharlaşmıyor ama bu arkadaşın buharlaşma şansının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türk adaletinin de ne kadar bağımsız olduğunu anlayacağız. Ne demek istiyorum? Siz İzmir'e inen, kalkan uçakları takip edin. Eğer mahkemeden evvel İzmir'e inen bir uçak varsa Türk adaleti bağımsız değildir. Çünkü inen o uçak, o arkadaşın ertesi sabah mutlaka serbest kalacağını bilerek gelmiştir yoksa Amerika'dan kimseye uçak yollamazlar".
KİM DOĞRU SÖYLÜYOR?
İYİ Partili Erozan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, Almanya'ya 'Biz 135 FETÖ'cünün listesini verdik, onlar takibini yapacak' denildiğini, Almanya'nın ise ertesi gün 'Kimse bize liste vermedi' dediğini ifade etti. Erozan, "Kim doğru söylüyor? Biliyorsunuz buna benzer tartışmalar Trump ve Erdoğan görüşmelerinde de gündeme gelmişti. Biz muhalefetteki bir parti veya bir vatandaş olarak kime inanacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz" dedi.
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