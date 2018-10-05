Tuna'dan Gökçek'e: Rakamlar ortada

Mustafa Tuna, Gökçek'le arasında geçen tartışmaya ilişkin olarak "Gazeteci sordu, ben de yanıt verdim. Rakamlar ortada, Melih Başkan ile hiçbir tartışmaya girmemek için konuyu noktalıyorum" dedi.

Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin 30 bin liradan 15 milyon liraya çıktığını belirtmiş, Gökçek de "Resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilan etmiş" diyerek tepki göstermişti.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de hafriyat konusuyla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Gök, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergesinde şu soruları yöneltti:

— 1994-2018 arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat işleri için anlaştığı bütün yüklenicileri açıklar mısınız? 1994-2018 arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hafriyat işlerinden elde ettiği gelirleri aylık temelde açıklar mısınız? 2005 ve 2006'da gerçekleştirilen Sayıştay incelemelerinde ortaya çıkan para transferlerine ilişkin bir soruşturma yürütülmüş müdür? 1994-2017 arası gelirlerdeki kayıplar için geriye dönük bir araştırma düşünülmekte midir? Eski ve yeni Ankara büyükşehir başkanlarının ortaya attığı iddiaların araştırılması için gereğini yapacak mısınız?