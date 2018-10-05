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07:11 05 Ekim 2018
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    AK Parti, Erdoğan

    AK Parti'de adaylara ‘yeni profil’: Liberal, milliyetçi veya muhafazakar kimlikli adaylar belirlenebilecek

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    AK Parti, yerel seçimlerde aday belirlerken bu kez farklı bir yöntem izleyecek. Tüm illerde çok yüksek oranda ‘değişim’ istendiğini saptayan parti, tüm il ve ilçeleri kapsayacak şekilde ‘oy geçirgenliği’ analizi yaptırdı. Buna göre riskli illerde, oy geçirgenliği olan partilerin ‘profilini’ de temsil eden aday belirlenebilecek.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti yerel yönetimlere yönelik eleştiriler, ekonomik kriz ve mevcut başkanların yıpranmışlığına karşı seçmenin değişim talebini karşılamak için ilginç yöntemlere başvurma kararı aldı. Parti ilk kez, tüm il ve ilçeleri kapsayacak şekilde oy geçirgenliği çalışması yaptı. Tüm partileri kapsayan bu çalışmada çok ince hesap yapılarak, bölge bölge geçirgenlik haritası çıkartıldı. Özellikle küçük yerleşim yerlerinde farklı ve beklenmeyen oy kaymaları saptandı. Bu geçirgenlik analizlerinden yola çıkılarak, her il ve ilçenin dinamikleri belirlenecek.

    ERDOĞAN'A SUNULDU

    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti
    © AA / Gökhan Balcı
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    AK Parti, riskli olduğu yerleşim yerlerinde kritik sonucu değiştirmek için gerekirse, oy desteğini alabileceği en geçirgen partinin profiline uyan aday çıkartacak. Böylece eksik oylar tamamlanacak. Parti, bu yöntemi yerel ölçekte uygulayarak sonuç alabileceği hesabını yapıyor. AK Parti, oy geçirgenliği olan partinin tabanından yararlanmak için ‘liberal, milliyetçi veya muhafazakâr' kimlikli adaylar belirleyebilecek. Bu durum, etnik köken için de geçerli olacak. Yapılan bu çalışma, son MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da sunuldu.

    BAŞVURULAR KASIMDA

    Parti, yerel seçimler için aday başvurularını kasım ayı başına erteledi. Buna gerekçe olarak da aday profili konusunda çalışma yapmak için daha fazla zaman ayırmak gösterildi. Genel seçimlerdeki 7 puan kaybının büyük bölümünü ‘yanlış aday belirlemeye' bağlayan parti kurmayları, bu kez daha derin analiz yapmayı planlıyor.

    YÜKSEK ORANDA DEĞİŞİM TALEBİ

    AK Parti'nin yaptırdığı çalışmada dikkat çeken diğer önemli başlık ise seçmenin ‘değişim' talebi oldu. Parti kurmayları, "Belediye başkanının en beğenildiği yerlerde bile çok yüksek oranda değişim talebiyle karşılaştık. Değişim isteği, ilk kez bu kadar yüksek orana ulaştı" dediler. Bunun ise yerel yönetimlere yönelik eleştiri ve şikâyetlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

    Adayların belirlenmesinde ‘çapraz onay' yöntemi de kullanılacak. Belirlenen adaylar, kazanma olasılığı birden fazla yöntemle kontrol edilecek. 1398 belediye başkanı, 20 binden fazla belediye ve il meclis üyesi adayı belirleyecek olan parti, FETÖ taramasının yanı sıra geçmiş dönem ve özel hayat araştırması da yapıyor.

     

    Etiketler:
    profil, aday, ittifak, yerel seçim, AK Parti, Nuray Babacan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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