'Dolar, 'McKinsey ile yapılan anlaşma iptal edilecek' dedikodusu yüzünden yükseldi'

Fatih Altaylı, "Benflasyon" başlığıyla yayımlanan yazısında dün dolar/TL kurunda yaşanan hareketliliğe yer verdi.

Kurun 6 sınırında seyrettiği sırada 6.20'ye yükseldiğini hatırlatan Altaylı, "Normal bir yükseliş değildi. Ortada somut bir şey yoktu. Sonra anlaşıldı ki, 'birileri' piyasaya bir dedikodu yaymış" dedi.

Altaylı, şöyle devam etti:

— "McKinsey ile yapılan anlaşma iptal edilecek” dedikodusu. Ve belli ki, bu dedikodu üzerinden vurgun yapılmaya çalışılmış. Bu dedikoduların kaynağını ilgili kurumların bulması lazım. Çünkü tam “Durum stabil hale geldi” denirken böyle bir dedikodu yaymak da Hakkari’de yola patlayıcı döşemek kadar teröristliktir. Dünkü korkak hainlerin yola mayın döşeyerek yaptıkları alçakça ve korkakça saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize de Tanrı’dan rahmet diliyorum.