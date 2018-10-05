Erdoğan'a hediye edilen uçak, hangardan çıktı

Airporthaber'de yer alan bilgiye göre, Katar emiri Temim bin Hamed Al Sani tarafından Türkiye'ye hediye edilen VIP donanımlı Boeing 747-8i tipi uçak Türkiye Cumhuriyeti boyamasıyla hangardan çıktı.
15 Eylül tarihinde İsviçre'nin Basel kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçak, o günden bu yana THY'nin bakım hangarında özel bir bölümde bakım ve boya işlemleri için tutuluyordu.
Hangarda uçağın yanına hiç kimse yaklaştırılmazken polis hangar içinde gün boyu nöbet tuttu ve isimleri yazılı personel dışında hangar içine kimse alınmadı.
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