Erdoğan'a hediye edilen uçak, hangardan çıktı

Katar emiri Temim bin Hamed Al Sani tarafından Türkiye’ye hediye edilen VIP donanımlı Boeing 747-8i tipi uçak Türkiye Cumhuriyeti boyamasıyla hangardan çıktı.

Airporthaber'de yer alan bilgiye göre, Katar emiri Temim bin Hamed Al Sani tarafından Türkiye'ye hediye edilen VIP donanımlı Boeing 747-8i tipi uçak Türkiye Cumhuriyeti boyamasıyla hangardan çıktı.

15 Eylül tarihinde İsviçre'nin Basel kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçak, o günden bu yana THY'nin bakım hangarında özel bir bölümde bakım ve boya işlemleri için tutuluyordu.

Kaynak: Airporthaber

Hangarda uçağın yanına hiç kimse yaklaştırılmazken polis hangar içinde gün boyu nöbet tuttu ve isimleri yazılı personel dışında hangar içine kimse alınmadı.