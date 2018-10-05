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    Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist İan Camppel

    Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı: Eşimin ölümünden sonra pırlanta saplantısı oluştu

    DHA
    Türkiye
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 54 yaşındaki İrlandalı turist İan Camppel'ın müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2.5 kıratlık 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğün hastanede doğal yollardan çıkması için bekleyiş sürüyor. Camppel'ın polislere, eşinin ölümünden sonra pırlanta yüzüklere karşı bir saplantısı olduğunu söylediği öğrenildi.

    İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu
    © AA / Sabri Kesen
    İrlandalı turist çaldığı pırlantayı yuttu
    İrlandalı turist İan Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'a, beğendiği iki pırlata yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı. Tezgahtar Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi.

    İddiaya göre, tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolunun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi.

    ‘POLİS ARAMASINDA YÜZÜK BULUNAMADI'

    Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı. Polis ekiplerinin Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı.
    Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı.

    ‘4 AYRI ULTRASON SONUCUNDA YÜZÜK TESPİT EDİLDİ'

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    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi.

    ‘POLİS EŞLİĞİNDE SIK SIK YÜRÜTÜLÜYOR'

    Dışkılama yöntemi ile yüzüğün çıkartılması için sindirimi hızlandırıcı ilaç verilen Camppel'ın, hastanede bahçesinde polis eşliğinde, sık sık yürütülüp, koşması da sağlanıyor. Camppel, hastane bahçesinde koşarken rahat tavırlarıyla dikkati çekti, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ingilizce olarak, "Komandolar gibiyim" diyerek, ellerini havaya kaldırırak, selam verdi.

    Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist İan Camppel
    DHA
    Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist İan Camppel

    KALDIĞI OTEL ODASINDA POLİS ARAMA YAPTI

    Bekleyiş sürerken polis, dün akşam üzeri Camppel'ın kaldığı Cumhuriyet Caddesi'ndeki otel odasında arama yaptı. Aramada Camppel'ın ülkesinden getirdiği pırlanta dergisi ve broşürü ile odadaki kasada 3 bin euro para ve otelin altındaki kuyumcudan satın aldığı belirlenen 175 dolar değerinde bir saat bulundu.

    İlk 100 karat üstü pırlanta
    © AFP 2018 / Robyn Beck
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    Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, Camppel'ın otelin bulunduğu bölgedeki ana cadde üzerindeki dolaşıp, kuyumcuların vitrinlerine baktığını da tespit etti.

    EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA PIRLANTA SAPLANTISI OLUŞMUŞ

    Polis, daha sonra İrlandalı turist ile tercüman eşliğinde hastanede ön görüşme yaptı. Görüşmede Camppel'ın bu defa, pırlanta yüzüğü yuttuğunu itiraf ettiği öğrenildi.

    Camppel'ın polislere yaşam öyküsünü, "12 yıldır Marmaris'e bir hafta süreyle tatile geliyorum. İrlanda'da 7 yıl önce iş kazası geçirdiğim için malulen emekli oldum. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören eşimi İrlanda'da trafik kazasında kaybettim. Eşimin göle düşen araçtan cesedi günler sonra çıkarılabildi. Eşimin cesedi çıkarıldığında parmağındaki pırlanta nikah yüzüğü yoktu ve tüm aramalara rağmen de bulunamadı. Pırlanta saplantım da buradan geliyor. Kuyumcuların önünden geçerken aklıma hep eşim geliyor. Bu nedenle vitrinlere bakmadan geçemiyorum. Özellikle kıratı yüksek olan pırlantalara istem dışı ilgi duyuyorum. Pırlanta gördüğümde eşimin siması gözümün önüne geliyor" diyerek anlattığı belirtildi.

    İRLANDA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE BİLGİ VERİLDİ

    Sardinya adası
    © Flickr / Tommie Hansen
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    İrlanda Ankara Büyükelçiliği görevlileri ile irtibata geçen polis, gelişmeler hakkında bilgi vererek, Camppel'ın hırsızlık olayını kabul ettiği ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildiği, gözaltında olduğu bildirildi.

    SAVCILIK CERRAHİ MÜDAHALEYİ SORDU

    Öte yandan dışkılama yöntemi ile 22 saat boyunca yüzüğün çıkmaması üzerine nöbetçi savcılık, hastane görevlilerinden cerrahi bir müdahalede bulunulup, bulunamayacağı konusunda bilgi istedi. Doktorlar, İrlandalı turistin yuttuğu yüzüğün kalın bağırsağından anüsüne ulaşmasına 13.5 santim kaldığını, çekilecek filmler sonrasında cerrahi yöntem uygulanabileceğini bildirdi. Öte yandan yorgun düşen Camppel'ın hastanede üç polis gözetiminde odasına çekilip, uyuduğu öğrenildi.

    Etiketler:
    hırsızlık, turist, yüzük, pırlanta, euro, İan Camppel, Kordon Caddesi, İrlanda
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