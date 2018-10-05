Şişli Belediye Başkanı İnönü, yeniden aday olmak istiyor: İstediğimiz her şeyi yapamadık

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre belediye başkanı olarak çok hareketli bir dönem geçirdiğini belirten İnönü "İstediğimiz her şeyi yapamadık. Tekrar belediye başkanı olmak istiyorum. Şişli'ye sözüm var" dedi.

İnönü aday olmak için gelecek hafta başvuruda bulunacağını açıkladı.

Şişli belediye başkanı, selefi Mustafa Sarıgül'ün adaylığı ilgili olarak da, "Aday olmak demokratik bir hak, herkes adaylığını koyabilir. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yeniden Şişli belediye başkanlığına dönmeye hazırlanan Sarıgül, ilk seçim ofisini geçen 2 Ekim'de, Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde açmıştı. Sarıgül, İstanbul'un mutlaka kazanılması gerektiğini belirterek, "Son seçimde az farkla kaybettiğimiz bölgeleri mutlaka kazanmamız lazım. Bu kentlerin başında İstanbul geliyor. Yalnızca Şişli için değil, İstanbul'u kazanmak için de çalışacağız. Buradan ilan ediyorum. Partimin İstanbul adayıyla el ele vererek kapı kapı dolaşacağım" demişti.

Sarıgül'ün Şişli için CHP'den aday gösterilmemesi halinde seçimlere bağımsız olarak girmeyi düşündüğü konuşuluyor.