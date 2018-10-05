ABD askerinin başına çuval geçirme girişimine beraat

Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde bir ABD askerinin başına çuval geçirme girişiminde bulunulmasıyla ilgili yargılanan 3 sanık beraat etti.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanıklardan eski TGB Adana İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ve TGB üyesi Cenk Kızılırmak ile avukatları hazır bulundu.

Diğer sanık eski TGB Genel Sekreteri Sinan Sungur'un askerde olması nedeniyle gelemediği, başına çuval geçirilmeye çalışılan ABD'li asker Nicholas Allen Rockwell'in de katılmadığı duruşmayı, Adana Baro Başkanı Veli Küçük ile TGB Genel Sekreteri Okan Özkan da izledi.

Son savunmaları sorulan sanıklar, yaptıkları eylemle demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını söyledi.

Mahkeme hakimi, 'askeri yasak bölgelere girme, hakaret, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na aykırılık' açısından suç unsuru bulunmadığından 3 sanığın da beraatine karar verdi.

Hakim ayrıca ABD askerinin başına çuval geçirme girişimi iddiasını demokratik tepki olarak kabul ettiğini ve bu suçtan da sanıkların beraatine karar verdiğini açıkladı. Rockwell'in olaydan dolayı tazminat hakkının bulunduğunu da belirtildi.

Bu arada, sanıklar duruşma sonrası İnönü Parkı'nda yaptıkları basın açıklamasında, karar nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.

NE OLMUŞTU

© REUTERS / Jason Reed TGB'den Tillerson'ın Türkiye ziyaretine protesto

Üniversite öğrencisi, eski TGB İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ve TGB üyesi Cenk Kızılırmak, Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileriyle 16 Nisan 2016'da İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılmış, organizasyon sonrası Akarsu ve Kızılırmak, ABD'li asker Nicholas Allen Rockwell'in başına çuval geçirmeye çalışmıştı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, dönemin TGB Genel Sekreteri Sinan Sungur'a gönderilmiş ve bunlar TGB'nin internet sitesinden yayınlanmıştı.

Sanıklar hakkında "askeri yasak bölgelere girme" suçundan 5 yıl, "hakaretten" 2 yıl ve 'Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na aykırılık' suçundan da 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.