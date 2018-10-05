12 HDP'li, 3 CHP'li vekil hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 HDP'li milletvekili hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak', 3 CHP'li milletvekili hakkında ise 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan fezleke hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Kerestecioğlu, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürüldü.

Fezlekelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında ise 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan fezleke düzenlendi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.