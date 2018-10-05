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17:30 05 Ekim 2018
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    İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili, Ülkü Ocakları Eski Başkanlarından Yavuz Ağıralioğlu

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu: Meral Hanım şikayetçi olmadı, bize yakışan budur

    Facebook / Yavuz Ağıralioğlu
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara Meral Akşener'in verdiği yanıt ile yükselen tansiyon, Perşembe gecesi bir grup MHP'lininin Akşener'in Üsküdar'daki evinin kapısına dayanmasıyla sonuçlanmıştı. MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatını görevden aldığını duyururken, İYİ Parti'den de tansiyonu düşürücü açıklamalar geldi.

    MHP
    © AA / Bülent Doruk
    MHP, Akşener'i protesto eden Üsküdar teşkilatını görevden aldı
    RSFM'deki 'Fotoğrafın Tamamı' programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili, Ülkü Ocakları Eski Başkanlarından Yavuz Ağıralioğlu, "Siyasetin dilini bu nobranlıktan, bu sertlikten kurtarmamız gerekir. Sokaksa, kavgaysa biz onu iyi biliriz ama Türkiye bundan fayda görmez" diye konuştu.

    'BİZ MHP'NİN DEĞİL, AK PARTİNİN ALTERNATİFİYİZ'

    "Türk siyasetinin alıştığı görüntüler değil. Siyasilerin kürsüleri ümit kürsüleridir. Bizde bir şaşkınlık da var. Genel Başkanların evlerinin önünde nümayiş yapmak gibi bir şey bizim aşina olmadığımız bir şey ama siyasetin dilini de kabalaştırmamız lazım. Söylediklerimiz bazen muhataplarında alınganlık yaratabilir ama bunun karşılığı sokak nümayişi değildir. Yukarıda yaşanacak bir gerginliğin taşra teşkilatlarını da içine alacak bir sarmala dönme ihtimali vardır" diye konuştu.

    16 yıllık iktidarın bunca hatasına rağmen MHP'nin iktidara verdiği avanstan dolayı bir tenkit hakkı muhafaza ediyoruz" diyen Ağıralioğlu "Biz MHP'nin alternatifi değiliz ki, İYİ Parti Milliyetçi hareketin içinden çıkmış bir siyasi partidir. Biz AK Parti'nin alternatifiyiz. 'MHP'nin bütün eleştirilerine rağmen iktidara verdiği siyasi avans artık iktidarın cüreti haline geldi. Bütün bu sorunların bir kısmının sorumluluğunu MHP'nin üstlenmesi gerekir' kabilinden cümleler kuruyoruz. Bunlar evin içinde olanlar için daha fazla alınganlık sebebi oluyor" diye konuştu.

    'GENEL MERKEZ YAKIŞANI YAPMIŞTIR'

    Meral Akşener
    © AA / Gökhan Balcı
    İstanbul Valiliği: Akşener'in evinin önünde toplananlarla ilgili tahkikat başlatıldı
    "Ocaklarımızdan yetişmiş çocuklarımız ne ara unuttular terbiyeyi? Kim öğretti? Devlet bey de bu kuralı çok iyi bilir" diyen Ağıralioğlu, MHP'nin Üsküdar Teşkilatını görevden alması için de "Yakışanı budur, doğrusunu yapmışlardır. Meral Hanım da bu gençlerden şikayetçi olmayacağını açıkladı. Ordu'ya giderken yolda aradım, konuştuk. Yakışmaz bize, bunlar bizim çocuklarımızdır dedi. Gerçekten biz de ocaklardan geldik, şimdi kendi çocuklarımızdan şikayetçi olarak yürüyemeyiz" ifadesini kullandı.

    Ağıralioğlu, RSFM yayınında ekonomik sıkıntıların arttığı zamanlarda sokağın hareketlenmesi tehlikesinin artacağı uyarısını yaparken, "Para bolken tolere edilen bazı hatalar, para yokken çok daha dehşetli şeylere sebep olur. İçinde bulunduğumuz bir iktisadi buhrandır. Umarım birkaç yılda atlatma şansımız olur" dedi.

    Etiketler:
    değerlendirme, Fotoğrafın Tamamı, RSFM, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İYİ Parti, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu
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