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19:13 05 Ekim 2018
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    Böcek Davası

    FETÖ tarafından yasa dışı dinlemelerde kullanılan böcekler, İsrail'de hazırlanmış

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Ergenekon - Balyoz Davaları sürecinde sık sık gündeme gelen ve 'FETÖ' tarafından yapılan yasa dışı dinlemeler için İsrail'de özel olarak böcek ve dinleme cihazları yaptırıldığı belirlendi.

    Dinleme operasyonu
    © Fotoğraf : AA
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    FETÖ'ye yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında ulaşılan bilgilere göre örgütün Emniyet içindeki özel istihbarat birimi tarafından sipariş edilen bu cihazların bir kısmı satılıyor diğer bir kısmı ise FETÖ mensuplarının yaptığı operasyonlar için kullanılıyordu.

    TERÖR VE İSTİHBARAT ŞUBEYE ÖZEL FİNANSMAN

    Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazının da bu şekilde getirildiği tespit edildi. Bu böceklerin Türkiye'ye getirilmesi için de örgütün sadece istihbarat birimine kaynak sağlamak için "Yıldız" adını verdiği özel bir finans birimi kurduğu belirlendi.

    FETÖ'ye yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve örgüt mensuplarının yazışmalarının yer aldığı dokümanlarda bu yöntem ayrıntılarıyla anlatılıyor.

    'KOZANLI ÖMER' İSTEMİŞ

    Yazışmalarda, FETÖ'nün Emniyet imamı olan "Kozanlı Ömer" kod adıyla bilinen Osman Hilmi Özdil'in Terör ve İstihbarat Şubeleri için dinleme cihazı istediği ve ardından örgütün böcekleri İsrail'de özel olarak hazırlattığı ifade edildi. Örgüt mensuplarının yazışmalarda özel kodlamalar kullanırken, dinleme cihazına "Çiçek", Terör ve İstihbarat Şubelerine "Tarih ve İngilizce" adını verdikleri tespit edildi.

    FETÖ'nün kumpaslarda kullanmak için hazırlattığı böceklerle ilgili şu ifadelerin kullanıldığı anlaşıldı:

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    © AA / STR
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    "Bizim Kozanlı Ömer 'Çiçek' istedi. İsrail'den sipariş verdik. Ama sonra Başbakanlık ‘Çiçek' olayı patladı. Malı İsrail'den getiremedik. Parasını ödedik ama sokamadık ülkeye. Bu mallar ‘Tarih ve İngilizceye' gelecek özel üretim mallardı yaklaşık 350 bin TL'ydi cirosu"

    İLLEGAL YAPI ŞANTAJ MALZEMESİ TOPLUYOR

    Soruşturmalarda FETÖ'nün bu yöntemi uygulayan birimlerine "İngilizce — Dil Kursu —Yıldız" diye isimlendirdiği tespit edilmiş ve örgütün Emniyet yapılanması içerisinde özel bir istihbarat birimi kurduğu, bu oluşumun bilgi ve belge sızdırma, kayıt cihazı yerleştirme, tehdit-şantaj amaçlı veri toplama gibi yöntemlerle istihbarat sağladığı belirlenmişti.

    Etiketler:
    dinleme cihazı, Böcek, Yasadışı dinleme, FETÖ, İsrail, Türkiye
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