Tahir Elçi cinayeti için Londra Üniversitesi'nden yardım talebi

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin, Sur’daki çatışmaların tarihi eserlere verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla yaptığı açıklamadan hemen sonra öldürülmesinin üzerinden 143 hafta geçti. Soruşturmada henüz bir ilerleme sağlanamazken hem savcılık, hem de baronun soruşturmaları devam ediyor. Soruşturmalarda ilerleme sağlanmaması üzerine Diyarbakır Barosu, Londra Üniversitesi’nden yardım istedi. Amaç, Türkiye’de kullanılmayan ses analiziyle silahı tespit etmek.

'SESİN HANGİ SİLAHA AİT OLDUĞUNU TESPİT EDEN BİR SİSTEM'

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’a konuşan Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Nahit Eren, şu ifadeleri kullandı:

— Diyarbakır Barosu olayın akabinde, soruşturmayı takip etmek, delil toplamak ve gereken desteği vermek üzere bir komisyon kurmuştu. O dönem kamera kaydı yapan herkesi dinledik. Biz adli tıp uzmanlarının önerisi üzerine, olay mahallinde kayıt varsa, ses varsa, bazen vurulma anını, görüntüleri sıralayarak hangi silahla vurulduğunu tespit eden bir sistem olduğunu öğrendik. Sesin hangi silaha ait olduğunu tespit eden bir sistem. Bu çok büyük stüdyolarda büyük maliyetlerle yapılan bir iş.

- İngiltere’den bazı akademisyenlerle daha önce Ankara ve İstanbul’da bir toplantı yaptık. Bize bir ön çalışma gönderdiler. Vurulma anına bağlı olarak, bazı silahları ve bu silahları kullanan şahısları eliyor.Belli bir sayıya indirgeyebiliyor. Tam kesin şu silah demene de 2-3 silaha kadar indirgeyebiliyor. Bunlar aynı zamanda olay yeri adli mimari tekniğini de kullanıyor. Bunu uygulayarak çalışma yapıyor.

'ALACAĞIMIZ SONUÇLARI SORUŞTURMA MAKAMLARINA İLETECEĞİZ'

Eren, olay yerinde ateşlenen silahlardan çoğunun elendiğine dikkat çekerek, “Çalışma sonuçlandı gibi. Bizden haber bekliyorlar. Alacağımız sonuçları soruşturma makamlarına ileteceğiz. Dosyaya sunacağız, savcılıktan söz konusu silahların kimlere ait olduğunu tespit etmesini isteyeceğiz. Bunun soruşturmanın seyrine etki edeceğini düşünüyoruz. Olay yerinde kullanılan 29 silah var. Ses hangi silaha aitse kendi belli ediyor. Bu silahların tipi özelliği her şeyi belli, açılara göre sıkanlar da belli. Analizlerle sayıyı azaltabiliyorlar. 29 silah varken düşme anında kaç silah olduğunu tespit ediyor. Üçe kadar indirdiklerini biliyoruz. Belli kişiler üzerinde ciddi bir tahkikat yapılmasına katkı sunacak” şeklinde konuştu.

Eren, önümüzdeki günlerde kongreye gidecek olan Diyarbakır Barosu’nun yeni yönetiminin, önceliğinin Elçi cinayetinin çözülmesi olacağını söyledi.