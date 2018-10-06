Avukat Ömer Kavili tutuklandı: Gerekçelerden biri davayı 'sulandırmak'

Grup Yorum üyelerinin de yargılandığı davada hakimle tartışması sonucu gözaltına alınan avukat Kavili, akşam saatlerinde, "görevli memura mukavemet" suçlaması ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Avukat Kavili, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı.

Tutuklu sanık müvekkilimin ifade sırası gelince SADECE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİM İÇİN DURUŞMADAN DÖVÜLEREK YERLERDE SÜRÜKLENEREK ÇIKARTILDIM şimdi ise GÖZALTINA ALINDIM İstanbul Başsavcısı emri dediler #Kavilizm — Ömer Kavili (@omerkavili) October 5, 2018

'DAVAYI SULANDIRMAYA ÇALIŞTIĞI…'

Tutuklanma gerekçesinde, "Kavili'nin eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, aksine ters psikoloji ile müvekkilinin ve kendisini mağdur göstererek dosyada haklı çıkmaya çalıştığı, şüphelinin eyleminin müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı, şüphelinin tüm bu eylemleri birlikte değerlendirildiğinde amacının halkın gözünde yargının ve mahkemelerin itibarsızlaştırmak olduğu, adalete olan güveni sarsmayı amaçladığı, eylemlerinin haber niteliği taşıyarak toplumda infiale sebep olduğu, delillerin henüz toplanmamış olması, kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin bulunması" gösterildi.