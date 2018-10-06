İrlandalı turistin çaldığı pırlanta yüzük tıbbi müdahale ile çıkartılacak

Doktorlar yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılmasının ise riskli olduğunu bildirdi. Gözetim süresi de dolan Camppel, adliyeye sevk edilmeyi beklerken polislere kendi isteği ile tüm riskleri kabul ederek, yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılması için yazılı onay verdi.
Bunun üzerine Camppel, polis eşliğinde Marmaris'teki özel bir hastaneye götürüldü. Camppel'e burada kolonoskopi yapılacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İrlandalı turist İan Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'e, beğendiği iki pırlata yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı. DHA'nın haberine göre, tezgahtar Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi.
Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi.
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