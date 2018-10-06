Karamollaoğlu'ndan McKinsey sorusu: Yine mi aldattılar?

Amerikan ekonomik danışmanlık firması McKinsey ile çalışmayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu "Yine mi aldattılar" sorusunu yöneltti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "McKinsey'den artık fikri danışmanlık hizmeti de almayacağız, biz bize yeteriz" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşan Karamollaoğlu "Yine mi aldattılar?" diye sordu.

Yine mi aldattılar? https://t.co/DNnFyQVEbS — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 6 Ekim 2018

Erdoğan, bugün AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerikan danışmanlık firması McKinsey ile anlaşmaya karar verilmesine ilişkin eleştirilerine yanıt vermişti.

AK Parti lideri Cumhurbaşkanı, "Bütün bakan arkadaşlarımı çağırdım, söyledim. ‘Fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız' dedim. Biz bize yeteriz" açıklamasında bulunmuştu.