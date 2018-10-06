Silivri'de doğalgaz patlaması

Silivri'deki Gazitepe doğalgaz boru hattında patlamayla birlikte yangın da çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlkin itfaiye, gazın kesilmesinin ardından çalışmalara başlanacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 12 araç ve 45 personelin ilk etapta güvenli bölgede beklediğini belirtti.

Ardından gazın kesilmesiyle birlikte yangın kontrol altına alındı.

İBB riskin ortadan kalktığını, İstanbul'da doğalgaza erişimde sıkıntı olmadığını açıkladı.

Yetkililerin 'doğalgaz patlaması' diye ifade ettiği olay boş bir arazide gerçekleşti.

Patlamada ölü-yaralı yok. Yangın yeri yakınında yerleşim bulunmuyor.