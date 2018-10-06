Çelik'ten McKinsey açıklaması: Herhangi bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu

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CHP'nin McKinsey'le yapılan sözleşmenin tek taraflı iptali sonucunda çıkacak tazminatın kim tarafından ödeneceğini sorsusuyla ilgili AK Parti Sözcüsü açıklama yaptı.