Çelik'ten McKinsey açıklaması: Herhangi bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu

AK Parti'nin Kızılcahamam kampının ikinci gününde soruları yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız danışmanlığın yerli kuruluşlardan alınmasını tebliğ etti'' diyerek ekledi:
''McKinsey'le herhangi bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu."
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemil Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine Çelik "Kayıp gazetecinin durumunun, akıbetinin ne olduğu, onun sorumlusunun kim olduğu ortaya çıkarılacaktır" dedi.
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