Reuters: Türk yetkililer Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne inanıyor

Reuters ajansı, Türk yetkililerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun içinde öldürüldüğüne inandığı iddiasına yer veren bir haber yayımladı.
Reuters haberi iki Türk yetkiliye dayandırdı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyeti soruştururken Reuters'den çarpıcı bir iddia geldi.
Reuters ajansı, Türk yetkililerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun içinde öldürüldüğüne inandığı iddiasına yer veren bir haber yayımladı.
Reuters haberi iki Türk yetkiliye dayandırdı.
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