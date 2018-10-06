Reuters: Türk yetkililer Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne inanıyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyeti soruştururken Reuters'den çarpıcı bir iddia geldi.