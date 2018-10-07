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02:23 07 Ekim 2018
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    Barış Atay

    Erkan Baş ile Barış Atay HDP’den ayrılarak TİP’e katıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    HDP listelerinden İstanbul ve Hatay milletvekili olarak seçilen Erkan Baş ile Barış Atay’ın HDP’den TİP’e geçtikleri duyuruldu.

    Barış Atay
    © AA /
    Barış Atay ve Erkan Baş, HDP'den ayrılıyor
    24 Haziran seçimlerinde HDP listelerinden İstanbul ve Hatay milletvekili olarak TBMM’ye seçilen Erkan Baş ile Barış Atay, HDP’den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı. Böylece TBMM’deki parti sayısı 9’a çıktı.

    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Hatay Milletvekili Barış Atay ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İrtibat Bürosu’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, TİP’in resmi düzeyde kuruluşunun tamamlamış olmasının ardından 24 Haziran seçimlerinde HDP listelerinden İstanbul ve Hatay milletvekili olarak seçilen Erkan Baş ile Barış Atay’ın HDP’den TİP’e geçtikleri duyuruldu.

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    Buldan “Ama şimdi artık TİP’in yeniden meclise geri dönme zamanı gelmiştir. HDP milletvekilleri olarak seçilen ve parlamentoya giren iki arkadaşımız kendi partilerine geri dönerek TİP’i mecliste temsil edeceklerdir. TİP’in mecliste olmasını önemsiyoruz ve destekliyoruz.” açıklaması yaptı.

    Yavuz Bingöl
    © Fotoğraf : Instagram
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    Buldan şöyle devam etti: “TİP’in yeniden yaşatılması, gelişmesi ve Türkiye halkları için güçlü bir mücadele mevzisi olması için HDP elinden gelen her türlü desteği vermeye hazırdır. Kesinlikle bu bir ayrışma değil, kurumsal düzeyde daha sağlam bir buluşmanın, herkesin kendi rengi ile tam da HDP projesine uygun biçimde bir arada durma kararıdır. Gerçek bir güç birliği, dayanışma ve yeni koşullara göre daha güçlü yol arkadaşlığı geliştirme kararlılığıdır.  Bu vesileyle arkadaşlarımız Erkan Baş ve Barış Atay’a yeni görevlerinde başarılar diliyor, Türkiye İşçi Partisi’ne de mücadelesinde başarı dileklerimizi sunuyoruz.”

    HDP listesinden milletvekili adayı olarak seçime girdikleri dönemde TİP Kurucu Meclis Üyeleri olan Erkan Baş ve Barış Atay’ın HDP’den ayrılmaları gündeme geldiğinde HDP’den de, Baş ve Atay’ın açıklamalarını doğrulayan ifadeler kamuoyuna yansımıştı. TİP ile HDP arasında bir ittifak yapıldığını doğrulayan HDP’liler Baş ile Atay’ın iki partinin ortak kararı ile aday olduklarını söylemiş, her iki ismin seçimlerden sonra da TİP’in kuruluş çalışmalarında yer alacaklarını ve partileri resmi olarak kurulduktan sonra ise TİP’e katılacakları konusunda seçim öncesinde uzlaşı sağlandığını belirtmişti.

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    Etiketler:
    Türkiye İşçi Partisi, HDP, Erkan Baş, Barış Atay, Türkiye
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