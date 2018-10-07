Ermenistan'da 2 ay tutuklu kalan Umut Ali: Merak ettiğimden oldu, tövbe ettim

Kars'ın Küçükdurduran köyünde 24 Temmuz'da hayvan otlatırken geçtiği Ermenistan'da tutuklanan ve 64 gün sonra Türkiye'ye dönen Umut Ali Özmen aynı sınır bölgesine yeniden gitti. Yaşadıklarını anlatan Özmen, "Merak ettiğimden oldu. Bundan sonra olmayacak tabii ki. Artık tövbe ettim. Artık o tarafa geçmek yok, canım Türkiyem varken" dedi.

Sınırdaki Şiş Tepesi’ne giden Özmen, DHA'ya verdiği demeçte şunları söyledi: "Köyümüzün yaylasında yaşıyorduk. Hayvanları otlatıyordum. Derenin içinden yola kadar geldim. Sonra yolun diğer tarafındaki taşları merak ettim. Ne olduğunu görmek için oraya gittim. Tepeden aşağı doğru biraz yürüdüm. Sınırı geçtiğimi fark etmemişim. Yürümeye devam ettim ve aşağı inice de 3 Ermeni asker beni yakaladı. Bu sınır askerleri önce üzerimi aradılar, silah doğrultup niçin geldiğimi sordular. Sonra da gözlerimi bağlayıp götürdüler."

Artık Şiş Tepesi'ne gitmeyeceğini ve sınırı aşmayacağını belirten Özmen, "Bundan sonra hiçbir şeyi merak etmeyeceğim. Bilmeden sınırı aşmışım. Benim yürüdüğüm alanda sınır telleri de yoktu zaten. Nereye gittiğimi bilmiyordum. O sırada sınırı geçtiğimi fark etmeden 'Hazır gelmişken biraz daha gideyim' dedim. Merak ettiğimden oldu. Bundan sonra olmayacak tabi ki. Artık tövbe ettim. Artık o tarafa geçmek yok, canım Türkiyem varken" ifadelerini kullandı.