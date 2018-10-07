Kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladığı için eleştirilen Ortaylı "ABD’deki Library of Congress’e kitap verecek halim olmadığına göre tüm halkımızın yararlanacağı Cumhurbaşkanlığı Merkez Kütüphanesi’nin İstanbul şubesine karşılık beklemeden, yurtdışından taşıdığım, 50 yıldır biriktirdiğim, birçoğu nadir kitapları bağışladım" dedi.

Tarihçi- akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphane'sine bağışlamasıyla ilgili eleştirilere Hürriyet'teki köşesinden yanıt verdi. Ortaylı, 'Bilgi ve tevazunun sonsuzluğu Andreas TIetze' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı'nın yeni kurulan Merkez Kütüphanesi’ne kitaplarımı bağışlamam anlayamadığım, daha doğrusu tasvip edemeyeceğim tepkilere neden oluyor. 'Uygundur' diyenlerin yanında kütüphanelerin perişan vaziyetinden haberdar olmayanların tavrı da ortaya çıkıyor. Kimseyi kınamak için söylemiyorum ama şu bir gerçek: Üniversite kütüphanelerden zaman zaman kitaplar ayıklanır, yer olmadığı söylenerek istenmeyen (hangi istenmeyen bilinmez) kitaplar saf dışı bırakılır. Bazı vakıf kütüphanelerine verilen kitaplar bir gün sahaflardan satın alınıp önünüze getirilir. Taşra üniversitelerine kitap vermeliymişim. Önce bu üniversitelerin kitaba ne kadar bütçe, personel ayırdığına ve literatürü ne kadar takip ettiğine bakınız.

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© Sputnik / Tuğba Bolat Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Bizzat bağış için müracaat ettiğim özel kitaplığın yetkilileri, 'Önce evinize gelip kitaplarınıza bakalım'gibi gülünç bir mazeret ileri sürdüler. İnsanlar kütüphaneci olmak için etraftaki kitap yazan ve kitapları olanları tanımalı.

ABD’deki Library of Congress’e kitap verecek halim olmadığına göre tüm halkımızın yararlanacağı Cumhurbaşkanlığı Merkez Kütüphanesi’nin İstanbul şubesine hiçbir karşılık beklemeden, yurtdışından bavul bavul taşıdığım, 50 yıldır biriktirdiğim, birçoğu nadir olan kitapları bağışladım. Bir ilavede daha bulunayım, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı’ya danışmanlık yaptım. Memuriyet ve maaş söz konusu değil, devletle her zaman bildiğimi paylaşmaya devam edeceğim."