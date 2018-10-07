Erdoğan'dan kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili açıklama: İnşallah o arzu etmediğimiz durumla karşı karşıya kalmayız

Kızılcahamam Kampı sonrasında konuşan Erdoğan, IMF'ye başvurulacağı iddiaları üzerinden CHP'yi eleştirdi, MHP'nin af tasarısını değerlendirdi. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan kayıp Suudi gazeteciyle ilgili olarak "Beklentim hala iyi niyetli. İnşallah o arzu etmediğimiz durumla karşı karşıya kalmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış oturumunda konuşuyor https://t.co/rqOCDKagCI — AA Canlı (@AACanli) October 7, 2018

— Biz, en kritik dönemlerde düşmanlarımızın safında yer alanlardan, onların bize yönelmiş siyasi ve ekonomik silahlarına adeta cephane taşıyanlardan muzdaribiz. Bizi en çok üzen, siyasi alternatif konumunda olması gereken partinin Türkiye'nin düşmanlarıyla birlikte yer almasıdır. (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan: IMF borcumuzu sıfırladık, şimdi onlar bizden borç istiyor

— Biz göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar IMF'ye borçla devraldık. 2013'te tamamen sıfırladık. Gezi olaylarıyla başlayan ve devam eden dönemde yaşadıklarımızı IMF borcunu bitirmemizden bağımsız görmüyorum. Özellikle kamu, hane halkı, bankalar ve özel sektör borçluluk alanlarında olumlu bir görüntüye sahibiz. Bugün Türkiye, IMF'nin kredi desteğine ve buna bağlı teknik yardımına ihtiyaç duyabileceği seviyenin hamdolsun çok ama çok uzağında duruyor. Türkiye'nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu olamaz. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır.

— Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP'nin geçmişi daha vahim siyasi ve ekonomik sabıkalarla doludur. İlk IMF anlaşmasının altında Gürsel'in, onu takip eden dört anlaşmanın altında da CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün imzası vardır Bay Kemal.

Erdoğan: İnönü'nün elindeki bayrak -dikkat edin- Türk bayrağı değil, elindeki bayrak Amerika bayrağı. © AA / Murat Kaynak

"Bir parti düşünün, Amerikan yardımını sevinç naralarıyla karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yılı aşkın süreye rağmen, hala aynı zihniyette ısrar ediyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş, siyasi ve ekonomik mantık değişmiş ama CHP hiç değişmemiş. Bunun adı istikrar değil ilkelliktir." © AA / Cem Öksüz 1 / 2 © AA / Murat Kaynak Erdoğan: İnönü'nün elindeki bayrak -dikkat edin- Türk bayrağı değil, elindeki bayrak Amerika bayrağı.

— 2019 mahalli seçimlerinde CHP'nin bir kez daha boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum.

— İstismar siyasetinin ömrü dolmuştur, dönem hizmet siyasetinin yükseliş dönemidir.

© AA / Mehmet Ali Özcan AK Partili Yazıcı: MHP'nin af gerekçelerine saygı duyarım ama katılmam

© AA / Murat Kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- (MHP'nin af teklifi) Son günlerde birtakım tartışmalara şahit oluyoruz. Af meselesinde öncelikli ölçümüz vicdandır. Cezaevlerini boşaltmak için af çıkartılmaz. O zaman adama sorarlar 'Bu cezaevini niye yaptınız?' Aftan rant bekleyenler gibi olamayız. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. 'Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz'… Biz böyle düşünemeyiz. Gündemimize gelen meseleler konusunda önce vicdan terazimizde tartmadan alelacele kararlar vermeyeceğiz. Geçmişte yapılan ve milletimizin vicdanını yaralayan yanlışlara biz düşmeyeceğiz.

- (Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolması ve öldürüldüğüne ilişkin iddialar) İşin polisiye, istihbarat takibi var. Özellikle havalimanlarından giriş- çıkışlar inceleniyor. Savcılık ne gibi bir açıklama yapacak, ısrarla bekliyoruz. Bunun ülkemizde olmuş olması çok üzücü. Cemal Bey benim çok eskiden tanıdığım bir gazeteci, bir arkadaşımız. Beklentim hala iyi niyetli. İnşallah o arzu etmediğimiz durumla karşı karşıya kalmayız. Cumhurbaşkanı olarak takibindeyim, kovalıyorum, buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya bizler bildireceğiz.