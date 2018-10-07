Erdoğan: Bizi en çok üzen, siyasi alternatif konumunda olması gereken partinin Türkiye'nin düşmanlarıyla birlikte yer almasıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış oturumunda konuşuyor https://t.co/rqOCDKagCI — AA Canlı (@AACanli) October 7, 2018

— Biz, en kritik dönemlerde düşmanlarımızın safında yer alanlardan, onların bize yönelmiş siyasi ve ekonomik silahlarına adeta cephane taşıyanlardan muzdaribiz. Bizi en çok üzen, siyasi alternatif konumunda olması gereken partinin Türkiye'nin düşmanlarıyla birlikte yer almasıdır. (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin.

— Biz göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar IMF'ye borçla devraldık. 2013'te tamamen sıfırladık. Gezi olaylarıyla başlayan ve devam eden dönemde yaşadıklarımızı IMF borcunu bitirmemizden bağımsız görmüyorum.

— Özellikle kamu, hane halkı, bankalar ve özel sektör borçluluk alanlarında olumlu bir görüntüye sahibiz.