Fahiş zamları Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet ettiler

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kapısını son zamanlarda en çok dolardaki yükselişi bahane ederek haksız zam yapanlar yüzünden mağdur olan vatandaşlar çaldı. Onlarca şikayet alan kurum, başvuruları hızla sonuçlandırmak için gerekli birimlerle irtibata geçti.
KDK'ye başvuru yapan vatandaşlar market, kantin, pazarlar ve dükkan sahiplerini şikayet etti.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ŞİKAYET VAR
Trabzon'dan bir kişi ise yıl içerisinde zam yapılan dolmuş ücretlerine, sözde kriz sebep gösterilerek abartılı bir ek zammın yapılması nedeniyle yetkilileri göreve davet etti.
ÖĞRENCİLER DE ŞİKAYET ETTİ
Haksız zamlar sadece yetişkinlerin değil, çocukların da tepkisini çekiyor. İzmir'den 10 yaşındaki öğrenci, okul kantinindeki tostun çok pahalı olduğu gerekçesiyle KDK'den yardım istedi. Başka bir vatandaş yerli ürünlerin bile aşırı pahalandığını, pazara, markete gidemediklerini dile getirdi.
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