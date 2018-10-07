İki bin rakımlı dağa tuz ektiler

Yaklaşık 500 yıl önce yöre halkı tarafından "Ya tutarsa" denilerek tuz ekimi yapılmasıyla başlayan gelenek altıncısı yapılan ‘Tuz Ekim' festivaliyle yaşatıldı.

Dağ eteğinde yapılan etkinliğe, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Önal, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner ile vatandaşlar katıldı.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, burada yaptığı konuşmada, yüzlerce yıllık bir geleneğin yaşatılmasından dolayı etkinliği organize edenleri kutladığını söyledi.

Aksu, bölge halkının coşkusuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Giresun'un tanıtımı açısından önemli bir etkinlik bugün yapılmakta. Yüzlerce yıllık bir gelenek yaşatılıyor. Organizasyonu gerçekleştiren arkadaşları kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından gelenek gereği toprağa tuz ekildi.

GELENEK NASIL BAŞLAMIŞ?

Rivayete göre, yaklaşık 500 yıl önce Çal Dağı bölgesinde yaşayanlar tuz ihtiyacını Erzincan'dan gelen katırların oluşturduğu kervanlar aracılığıyla sağlıyormuş. Kıtlık ve yokluğun yaşandığı bir dönemde halk Erzincan'dan tuz getirtemediği için buğday ve sebze gibi tuz yetiştiriciliği yapmaya karar vermiş.

Tuz ekimi "Ya Tutarsa" denilerek her yıl tekrarlanmış ve zamanla bir gelenek halini almış.

Bölgede, 2012 yılından itibaren de festival kapsamında gelenek sürdürülüyor.