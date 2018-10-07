3. havalimanının ne kadara mal olduğu belli oldu

© AA / Muhammed Enes Yıldırım 3. havalimanı taşıma ihalesini İBB aldı

3. havalimanının son durumunu İGA Havalimanı İşletmesi AŞ CEO'su Kadri Samsunlu anlattı.

‘3. PİST DAHİL YATIRIMIN KALAN BÖLÜMÜNE 2.5 MİLYOR EURO DAHA HARCANACAK'

Bugüne kadar 7.5 milyar Euro harcanan 3. Havalimanına 2.5 milyar Euro daha harcanacağını belirten Samsunlu, "Şu ana kadarki yatırım gerçekleşmesi 7.5 milyar Euro'yu buldu. Pistlerin yanında birer yedek pistimiz var. Yedeklerin ikisi de asıl pistler ile bire bir aynı. 3'üncü pistimiz 29 Ekim'deki açılıştan 16 ay sonra devreye girecek. 3'üncü pist dahil yatırımın kalan bölümüne 2.5 milyar Euro harcanacak" dedi.

‘TAŞINMA İŞLEMİ 2 AY KAYDIRILDI'

Taşınma işlemlerinin ne zaman tamamlanacağına da değinen Samsunlu, "Atatürk Havalimanı'ndan buraya 45 saat süreceği öngörülen taşınma işlemi 2 ay kaydırıldı ve 29-31 Aralık'ta büyük taşınma gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Ulaştırma Bakanlığı: 3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak, durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek

"29 Ekim 2018'deki açılışımız ‘sembolik' değil, gerçek olacak" diyen Samsunlu, açılış gününden itibaren az sayıda da olsa Türk Hava Yollarının (THY) bazı seferlerini 3. Havalimanından yapacağını aktardı.

‘İSİM BELİRLEME KONUSUNDA 6 BİLİM İNSANINDAN OLUŞAN BİR EKİP ÇALIŞIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IGA'nın ortağı şirketlerin yönetim kurulu başkanlarından isim konusunda katkı istediğini aktaran Samsunlu, 6 bilim insanından oluşan bir ekip kurulduğunu ve bu ekibin dünyadaki örnekleri araştırdığını belirtti.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım 3. havalimanının uçuş testleri tamamlandı

Gerçekleştirilen yolcu testi hakkında önemli detaylar veren Samsunlu, "1000 kişiyle gerçekleştirilen "yolcu testi" için o gün buraya iki yolcu uçağı indi. 1000 kişinin bagajları dahil uçağa biniyormuş gibi tüm işlemleri yapıldı. Ardından aynı 1000 kişi havalimanına iniş yapmış gibi çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Her şey tıkır tıkır işledi. 17-18 Ekim'de 3 bin kişiyle bir test daha yapacağız" dedi.