'Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalayıp 15 kişiye taşıttılar' iddiası

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim Salı günü girdikten sonra bir daha çıkmayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak binadan çıkartıldığını iddia etti.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan'dan kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili açıklama: İnşallah o arzu etmediğimiz durumla karşı karşıya kalmayız

"Bize ulaşan haber öldürüldüğü yönünde. ‘Kendisi öldürüldü. Cenaze hazırlıkları yapın' dediler. Çok vahşice ve barbarca. Diplomasi tarihinde böyle bir barbarlık yaşanmadı. Böyle bir vahşilik yaşanmadı. Konsolosluğunuza misafir olarak gelen birisini katlediyorsunuz, öldürüyorsunuz. Kabul edilebilir bir şey değil. Türk polisi ve Ömer Çelik de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Biraz detay zikrettiler. 15 kişinin gelip elçiliğe Cemal Kaşıkçı'dan önce girmeleri ve bir saat sonra çıkmaları… İki ülkeden gelen uçakla birilerinin bu eyleme giriştikleri iddia ediliyor."

Tüm detaylar ortaya çıktıktan sonra konsolosluk önünde cenaze namazı kılacaklarını belirten Kışlakçı, şöyle devam etti:

'TARİHTE BÖYLE BİR VAHŞİLİK YOK'

© AFP 2018 / Ozan Köse Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan 'Kaşıkçı konsolosluk binasında öldürüldü' iddialarına yanıt

"Tüm yetkililerin teyit ettiği şey, öldürüldüğü. Girdikten sonra bayıltılıp, cesedin parçalanarak 15 kişiye dağıtıldığı ve götürüldüğü. Bunu açıklayacak yetkililer. Tarihte böyle bir vahşilik yok. Washington Post yazarıydı, ailesinin birçoğu Amerikan vatandaşıydı. Kendisinin de bu yönde hazırlığı vardı. ABD vatandaşlığına geçeceğini söylüyordu. Türkiye'nin içinde buna cüret etmemeliydiler. Buna ABD'nin de tepkisini bekliyoruz. Özgürlükler ülkesidir ABD, buna bir tavrı olmalı. Dünya vicdanı buna sessiz kalmamalı."

Kışlakçı, Suudi gazetecinin cenazesinin konsoloslukta olup olmadığı konusunda, "Burada olmadığını biliyoruz. Bu yüzden kamera bilgilerini istedik. Sayın Konsolos Reuters'ı çağırıp bütün odaları gösterdi. Bizim başından beri talep ettiğimiz bir şey vardı: Kamera görüntüleri. O gün kameranın çalışmadığını ifade ettiler Reuters'a. Bu bile her şeyi gösterir" diye konuştu.