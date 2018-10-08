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    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu

    'Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalayıp 15 kişiye taşıttılar' iddiası

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, salı günü Levent'teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak yok edildiğini iddia etti.

    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim Salı günü girdikten sonra bir daha çıkmayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak binadan çıkartıldığını iddia etti.

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre Kışlakçı, şunları söyledi:

    "Bize ulaşan haber öldürüldüğü yönünde. ‘Kendisi öldürüldü. Cenaze hazırlıkları yapın' dediler. Çok vahşice ve barbarca. Diplomasi tarihinde böyle bir barbarlık yaşanmadı. Böyle bir vahşilik yaşanmadı. Konsolosluğunuza misafir olarak gelen birisini katlediyorsunuz, öldürüyorsunuz. Kabul edilebilir bir şey değil. Türk polisi ve Ömer Çelik de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Biraz detay zikrettiler. 15 kişinin gelip elçiliğe Cemal Kaşıkçı'dan önce girmeleri ve bir saat sonra çıkmaları… İki ülkeden gelen uçakla birilerinin bu eyleme giriştikleri iddia ediliyor."

    Tüm detaylar ortaya çıktıktan sonra konsolosluk önünde cenaze namazı kılacaklarını belirten Kışlakçı, şöyle devam etti:

    'TARİHTE BÖYLE BİR VAHŞİLİK YOK'

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan 'Kaşıkçı konsolosluk binasında öldürüldü' iddialarına yanıt
    "Tüm yetkililerin teyit ettiği şey, öldürüldüğü. Girdikten sonra bayıltılıp, cesedin parçalanarak 15 kişiye dağıtıldığı ve götürüldüğü. Bunu açıklayacak yetkililer. Tarihte böyle bir vahşilik yok. Washington Post yazarıydı, ailesinin birçoğu Amerikan vatandaşıydı. Kendisinin de bu yönde hazırlığı vardı. ABD vatandaşlığına geçeceğini söylüyordu. Türkiye'nin içinde buna cüret etmemeliydiler. Buna ABD'nin de tepkisini bekliyoruz. Özgürlükler ülkesidir ABD, buna bir tavrı olmalı. Dünya vicdanı buna sessiz kalmamalı."

    Kışlakçı, Suudi gazetecinin cenazesinin konsoloslukta olup olmadığı konusunda, "Burada olmadığını biliyoruz. Bu yüzden kamera bilgilerini istedik. Sayın Konsolos Reuters'ı çağırıp bütün odaları gösterdi. Bizim başından beri talep ettiğimiz bir şey vardı: Kamera görüntüleri. O gün kameranın çalışmadığını ifade ettiler Reuters'a. Bu bile her şeyi gösterir" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Türk Arap Medya Derneği, Washington Post, Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, İstanbul, ABD
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