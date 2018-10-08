Selvi: Erdoğan, muhalefetin kozunu elinden aldı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'li danışma şirketi McKinsey'den fikri danışmanlık alınmaması konusunda bakanlara talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi muhalefetin kozunu elinden aldığını belirtti. Selvi, Erdoğan'ın ekonomik krizin gündemden düşürülmesi için de her türlü tedbirin alınmasını istediğini yazdı.
Bugünkü yazısında AK Parti'nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampını değerlendiren Hürriyet yazarı Selvi, kampa ekonominin damga vurduğunu ifade etti.
Selvi, "Çünkü bir süredir ülkenin gündemini ekonomi belirliyor. Altı ay içinde seçimlere gideceğimiz halde kimse belediye başkan adaylarıyla ilgilenmiyor. Fiyat artışı öncelikli gündem maddesi haline gelmiş durumda. Dış politikadan terörle mücadeleye, Suriye'deki gelişmelerden yerel seçimlere kadar önemli konularda bakanlar sunum yaptı. Martta yapılacak yerel seçimler masaya yatırıldı. Ama hiçbir gündem maddesi ekonomi kadar ilgi çekici olmadı. Milletvekilleri en çok ekonomideki gelişmelere ilişkin sorular sordular" dedi.
Milletvekilleri kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diğer başlıklara rağmen ekonomi üzerinde ağırlıklı durmasının dikkat çektiğini belirten Selvi, şöyle devam etti:
'BİR DİZİ PAKET UYGULAMAYA KONULUYOR'
"Erdoğan iki hamle yaptı, bir de talimat verdi. Öncelikle kamuoyuna açık bir şekilde yaptığı iki hamleyi kaydetmek istiyorum. McKinsey konusundaki tartışmalara son verdi. 'Fikri danışmanlık hizmeti de almayacağız' dedi. Erdoğan böylece yerel seçimlere giderken muhalefetin kozunu elinden almış oldu. İkincisi ise IMF defterini bir daha açılmamak üzere kapattı.
Talimatına gelince, ekonomik krizin gündemden düşürülmesi ve halkın pahalılıktan şikâyetine son verilmesi için her türlü tedbirin alınmasını istedi. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomin önemli siyasi sonuçları oluyor. Bunu en iyi bilen insanlardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ecevit 1979'da ve 2001'de ağır ekonomik krizler yaşattığı için iki defa başbakanlığı kaybetti. Özal ise 12 Eylül yönetimine rağmen 'Ekonomiyi iyi biliyor' imajıyla tek başına iktidar oldu. Erdoğan ise 16 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'yi büyüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam kampının kapalı bölümünde en fazla ağırlığı ekonomiye verdiği ve 'Bizim dönemimizde bu ülkede ekonomik kriz yaşatmamakta kararlıyız' dediği söyleniyor.
Bunun için bir dizi paket uygulamaya konuluyor. Hafta içinde enflasyonla topyekûn mücadele süreci başlatılacak. Fiyatlama, indirim ve stokçulukla etkin mücadele için düğmeye basılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelenin sadece Merkez Bankası ve bir bakanlığın görevi olmadığını belirtip 'Elinizi taşın altına koyun' diye çağrı yapacak."
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