Ahmet Hakan: Canını seven Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nun kapısından bile geçmesin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili, "Canını seven Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nun kapısından bile geçmesin" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim Salı günü girdikten sonra bir daha çıkmayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını köşesine taşıyan Ahmet Hakan, konsolosluğu 'dehşet evleri'ne benzetti.

Hakan'ın "Süper tekinsiz bir yer: Suudi Konsolosluğu" başlıklı yazısı şöyle:

© AFP 2018 / Ozan Köse 'Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalayıp 15 kişiye taşıttılar' iddiası

"Cemal Kaşıkçı adlı Suudi vatandaşı gazeteci, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girdi… Ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Muamma hâlâ devam ederken…

'Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu' denildiğinde benim aklıma şöyle şeyler geliyor:

Hani seri katil filmlerinde falan dehşet evleri vardır ya… Yahu hani dışarıdan baktığında iki katlı sempatik bir ev ama içi tam bir işkence ve kâbus yuvası…

En alt katındaki beton zeminde şöyle üstünkörü bir kazı çalışması falan yapılsa… Sanki cesetler fışkıracakmış gibi bir şey! Dehlizler arasında işkenceye maruz kalanların çığlıkları falan…

İçerisine adım attığın andan itibaren… Ne ölünden haber alınabiliyor ne dirinden… Sanki yer yarılıyor da yerin dibine giriyorsun… Sanki böyle bir yer…

Kısacası demem o ki… Canını seven Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nun kapısından bile geçmesin!"