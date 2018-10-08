Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 5 gözaltı, 1 iş adamı aranıyor

Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişi 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alındı, 1 iş adamının ise arandığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor.

Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.