Türkiye, kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı için konsoloslukta arama izni istedi

Türkiye, Washington Post yazarı, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama izni talep etti.

© AFP 2018 / Ozan Köse 'Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalayıp 15 kişiye taşıttılar' iddiası

Talep, ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'ye iletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta salı günü gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmayan Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini söylemişti.

Başkonsolosluk dün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetmişti.