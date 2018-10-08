Türkiye'de, Kırım'ın Rusya'ya bağlılığının tanınmasını amaçlayan bir hareket kuruldu

Türk iş adamları, toplum görevlileri ve politikacılar Kırım'la işbirliğini geliştirmek ve yarımadanın Rusya'ya bağlı olduğunun tanınması konusunda çalışmalar yapmak amacıyla 'Rusya-Kırım-Türkiye' hareketini kurdu.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI BM İnsan Hakları Konseyi'nden Rus temsilcilere baskı: Raporda 'Kırım' sözcüğünü kullanmayın

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Türk iş adamları, toplum görevlileri ve politikacılar 'Rusya-Kırım-Türkiye' hareketinde birleşti.

Hareketin lideri Yazdan Kaya ekonomik ve insani alanda ilişkileri geliştirmek için 4 günlük bir resmi ziyaret için yarımadaya gitti.

Gazetecilere konuşan Balbek "Rusya-Kırım-Türkiye hareketinin başlıca amacı Kırım'ın statüsünün uluslararası toplum tarafından tanınması için çalışarak güçlerimizi birleştirmek. Türkiye'de ilk kez Kırım'ın tanınması için halk diplomasisi ve siyasi güç düzeyinde toplum görevlilerinin bulunduğu bir hareket ortaya çıktı. Hareketin içinde Türk politikacılar vedevlet görevlileri de var. Hareketin amacı Kırım'ın, Türkiye'nin Rusya'ya kapısı olmasının yanı sıra İpek Yolu'nun geri döndürülmesi için de bir kapı olması" dedi.

'KIRIM HALKI RUSYA İLE BAĞLANMAYI SEÇTİ'

Yazdan Kaya ise Türkiye'nin Rusya'nın bir parçası olarak Kırım'la yakın ekonomik ve insani ilişkiler geliştirmek istediğini söyledi. Kırım'ın Rusya'ya bağlanışının yasal olduğuna vurgu yapan Kaya "Kırım halkı 2014'teki referandumla iradesini gösterip Rusya ile bağlanmaktan yana oy kullandı" diye konuştu.