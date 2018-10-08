Ticaret Bakanlığı'ndan 69 bin 200 ürüne 'haksız fiyat artışı' denetimi

© AA / Fatih Kurt Yerli üretim logosunu tanıtan Ticaret Bakanı Pekcan: 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, döviz kurlarındaki yükselişlerin bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde "döviz kaynaklı maliyet artışı" iddiasıyla fiyatlarını yükselten işletmelere karşı tüketicilerin korunması ve aynı zamanda haksız rekabet karşısında işletmelerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Türkiye'de uygulanan liberal ekonomik sistemde bir mal veya hizmetin fiyatının arz ve talep dengesine bağlı oluşmasının esas kabul edildiği ifade edilen açıklamada, bununla birlikte, piyasalarda tam rekabetin sağlanamaması durumunda kamunun piyasa aksaklıklarını gidermek için gerekli tedbirleri almasının özellikle tüketicilerin zarar görmemeleri bakımından önem arz ettiği vurgulandı.

‘HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA YÖNELİK'

© REUTERS / Umit Bektas Döviz bahanesiyle 'haksız zam' yasaklandı

Açıklamada, bunun için 31 Ağustos'ta yürürlüğe giren "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen "bu durumlardan etkileniyormuş" gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artışa gidenlere yönelik düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Bu düzenlemenin hedefinin, hiçbir şekilde serbest piyasa sisteminin işleyişine müdahale etmek olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

‘3 BİN 974 FİRMADA DENETLENMİŞTİR'

"Bilakis düzenlemenin asıl amacı, hem haksız fiyat artışları ile mağdur edilen tüketicilerin hem de haksız rekabet karşısında dürüst ticaret prensiplerine bağlı olarak faaliyet gösteren işletmelerin korunmasıdır. Bu kapsamda bugün itibarıyla 81 ticaret il müdürlüğümüz kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürün denetlenmiştir. Diğer taraftan, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen resen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edilmiş olup, denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.