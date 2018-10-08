CHP Sözcüsü Öztrak: Albayrak, kayınpederini cahil kategorisinde mi değerlendiriyor yoksa hain kategorisinde mi?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada "Eğer terörle bağlantılı adaylar seçilirse, o il ve ilçelere kayyumlar atanacak" ifadelerine yanıt veren Öztrak, "Bu açıklamanın ne anlama geldiğini anlamakta zorlandım. Polis, Yargı, emniyet sizin elinizde. Bütün bunlar terörle ilişkisi olan birinin aday olmasını önlemekle yükümlüdürler. Bunu yapamıyorlarsa, o zaman orada neden oturuyorlar" dedi.

HDP İLE İTTİFAK OLACAK MI?

Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile eski HDP Milletvekili Celal Doğan'ın görüşmesinin "ittifak görüşmesi" olarak yorumlandığı iddialarına da açıklık getirdi. Öztrak, "Öküzün altında buzağı aramayın. Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda ittifak yapacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Bizim hedefimiz şudur: AKP'ye oy veren seçmenlerin oyuna da talibiz. Biz hizmet etme mutabakatının peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

'ÖN SEÇİM İÇİN ŞU AN ERKEN'

"Yerel seçimlere ilişkin aday belirlemede ön seçim olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Öztrak, "Henüz bu konuda bir şey söylemek erken. Partide uygulanacak birçok yöntem var. Merkez yoklaması olur, ön seçim olur, temayül yoklaması olur… Parti Meclisimiz karar verecektir. Her ilde tüm partilerin oyunu alacak adayı göstereceğiz" diye konuştu.

Öztrak 12 Ekim'de belediye başkan adaylarının açıklanacağı iddiasını ise yalanladı.

'ERDOĞAN 180 DERECE DÖNDÜ'

Öztrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın McKinsey şirketinden danışmanlık alma konusunda '180 derece döndüğünü' ve bunun üstünü örtmek için Pazar günkü konuşmasında CHP'ye yüklendiğini söyledi.

'İNÖNÜ BÜYÜK BİR SİYASET İNSANIDIR'

© AA / Cem Öksüz Erdoğan'dan kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili açıklama: İnşallah o arzu etmediğimiz durumla karşı karşıya kalmayız

"Sayın İsmet İnönü büyük bir devlet adamıdır, ülkemizi 2. Dünya Savaşı yangınından uzak tutan büyük bir siyaset insanıdır" diyen Öztrak, Erdoğan'ın Pazar günü İnönü'nün elinde ABD bayrağıyla fotoğrafını paylaşmasına yanıt olarak "ABD Başkanının sesini özlediğini söyleyeceksin, ABD askerleri için dua edeceksin, ABD uçaklarına Türk hava sahasını açtım diyeceksin, bu özelliklerle tarihe geçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Öztrak açıklamasına şöyle devam etti:

"Partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilemez, bu iddialarını ispat edemezse alçaktır, şeref yoksunudur. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini isteyeceğiz. AKP Genel Başkanı'nın gizlemeye çalıştığı 2 gerçek var. Biri ekonominin krizde olduğu, diğeri McKinsey ile ilgili 180 derece dönüşü. Berat Albayrak acaba bu anlaşmayı iptal eden kayınpederini cahil mi yoksa hain mi kategorisinde değerlendiriyor?

Millet işsizliğin altında inim inim inliyor. Demek ki bu sesler saraydan duyulmuyor. Bu ülkenin aylık enflasyonu dünyada 153 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Enflasyonda dünya 8. olmuşuz. Önce 100 günlük icra programı açıkladılar, fiyasko… YEP'i açıkladılar, fiyasko… Enflasyonla mücadele programı açıklayacaklarmış. Ne zamandır bunu tekrarlıyoruz. Türkiye'de tek adam parti devleti var. Bu sistemde çok daha hızlı karar alabileceklerini iddia ettiler. Bu programı enflasyon bu kadar yükselmeden önce açıklasaydınız ya ne beklediniz? Buradan da bir şey çıkmayacak."

HESAP KOMİSYONU ÖNERİSİ

Ekonominin en büyük sorununun güven sorunu olduğunun altını çizen Öztrak, şöyle devam etti:

"100 günlük icraat programı açıkladılar fiyasko. Arkadan Yeni Ekonomi Yaklaşımını açıkladılar fiyasko. Yeni Ekonomik Programı açıkladılar, o da fiyasko. Bu hafta Enflasyonla Mücadele Programı açıklayacaklarmış… Şu anda Türkiye'de ucube tek adam parti devleti sistemi var. İddia neydi? Bu sistemde çok daha hızlı karar alabilecekleriydi. Enflasyonla Mücadele Programı'nı enflasyon yıllık yüzde 40'lara çıkmadan önce açıklasaydınız da millet bu kadar sıkıntı çekmeseydi. Ne beklediniz. Buradan da bir şey çıkmayacaktır. Hani diyor ya 'IMF ile işimiz bitti' diye, kendisi IMF ile anlaşma yapan son başbakandı, korkarım IMF ile anlaşma yapmak durumunda olacak Cumhurbaşkanlığı makamında ilk kişi de kendisi olacak."

CHP Sözcüsü Öztrak, kredibilite ve denetim için Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 13 maddenin uygulanması ve TBMM çatısı altında ikinci büyük partinin başkanı olacağı bir kesin hesap komisyonunun kurulması önerisinde bulundu.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya da değinen Öztrak, "Türkiye'de çok vahim bir hadise yaşanıyor. Öldürüldüğü iddia ediliyor, bunu basın özgürlüğü bakımından kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye, 3. Dünya ülkelerinin rahatlıkla topraklarında operasyon yapabileceği bir ülke haline geldi. Bunun bir an önce önlenmesi gerekiyor" dedi.