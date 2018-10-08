Türkiye’den bir heyet Kırım’ı ziyaret edecek

Karşılıklı dostluk ve iş ilişkilerini geliştirmeye yönelik Rusya-Kırım-Türkiye hareketinin lideri Yazdan Kaya, Türk iş adamlarından oluşan 10 kişilik bir heyetin en yakın zamanda Kırım’a gideceğini söyledi.

© AFP 2018 / Vasiliy Maksimov Türkiye'de, Kırım'ın Rusya'ya bağlılığının tanınmasını amaçlayan bir hareket kuruldu

Rusya-Kırım-Türkiye hareketinin lideri Yazdan Kaya Kırım'a 4 günlük bir ziyarette bulundu. Gazetecilere konuşan Kaya "Kırım Türkiye için önemli bir cumhuriyet, önemli bir ticari partner. Bu nedenle Kırım ve Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Yatırımcılar Kırım'a gelmeye hazır. Kırım'a belli bir görevle, 4 günde burayı tanıyıp hangi projelerle ilgilenilebileceğini öğrenmek için geldim. Daha sonra en yakın zamanda yatırımcılarla geleceğiz" dedi.

Kaya, büyük holding, tarım, lojistik merkez, kimya ve inşaat endüstrisi temsilcilerinden oluşan 10 kişilik bir heyetle gelmeyi planladıklarını söyledi.

‘KIRIM'LA ÇALIŞMAK İSTEYEN ŞİRKETLER VAR'

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI BM İnsan Hakları Konseyi'nden Rus temsilcilere baskı: Raporda 'Kırım' sözcüğünü kullanmayın

Kaya "Kırım'da boya fabrikası kurmak isteyen bir firma var. Ayrıca Kırım-Türkiye koridorunu kullanmak isteyen 2 uluslararası hava yolu şirketi de mevcut. Kırım'da çalışmayı inşaat şirketleri de istiyor" dedi.

Kaya, ilk projelerde sözleşme hacimleri çok büyük olmasa da oluşturulacak ekonomik araçların Kırım'la ilgili mevcut bilgi engelini ortadan kaldıracağını, yatırımlar aracılığıyla Kırım'la ilgili gerçeklerin aktarılacağını ifade etti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Türk iş adamları, toplum görevlileri ve politikacıların Kırım'la işbirliğini geliştirmek ve Rusya'ya bağlı olduğunun tanınması üzerine çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlayan Rusya-Kırım-Türkiye hareketini kurduğunu söylemişti.