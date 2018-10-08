Orban ile Erdoğan ortak basın toplantısında: Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye'yle doğrudan bir ilişkisi var

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye'yle doğrudan bir ilişkisi var'' diyerek ekledi:

"Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşması, kıtanın güvenliği açısından büyük önem taşıyor."

Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliğine ve FETÖ ile mücadelesine Macaristan'ın verdiği destek için Orban'a teşekkür etti. ''15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız'' vurgusu yaptı.

Türkiye'de kaç sığınmacı olduğu ve Avrupa'ya hareket etme olanaklarının bulunup bulunmadığı sorusu üzerine 3.5 milyon Suriyeli, yarım milyon Iraklı sığınmacı olduğunu aktaran Erdoğan, ''Kapılarımızı açık tutmuş olsaydık, 3.5 milyon Suriyeli ile yarım milyon Iraklı böyle olmazdı. Ama bu arada ülkelerine geri dönüşleri de başladı'' dedi. Avrupa Birliği'nden ve diğer dünya ülkelerinden destek beklediklerini kaydetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili soru üzerine Erdoğan ''Bu olayın ülkemizde, İstanbul Başkonslosluğunda cerayan etmesi bizim için çok önemli, cumhurbaşkanı sıfatıyla bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Kendi haline bırakamayız, uluslararası yankıları da biliyoruz'' dedi.

Kaşıkçı'nın çıkıp çıkmadığını Suudi konsolosluk yetkililerinin ispat etmesi gerektiğini belirten Erdoğan ''Kameralarınız var. Niye ispat etmiyorsunuz? 2 Ekim'den beri bir haber yok. Herkes ilk andan beri eferber olmuş durumda. Adalet Bakanlığı talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı teyakkuza geçti, Emniyet çalışmaları devam ediyor, hedefimiz bir an önce sonuca ulaşabilmek. Çıkan haberler bizi de düşündürüyor. Bir an önce netice almak zorundayız. Konsolosluk yetkilileri buradan çıktı demekle kendini kurtaramaz. Çıktıysa da görüntülerle ispat edeceksiniz'' diye konuştu.