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20:36 08 Ekim 2018
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    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen

    HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen: Fırıncı, bakkal gerilimi ile mi bu krizi atlatmaya çalışacağız?

    © AA / Ahmet İzgi
    Türkiye
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    HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen Meclis'te yaptığı açıklamada, yerel seçimlere ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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    © REUTERS / Bernadett Szabo
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    HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Meclis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    'SOKAĞIN DA TÜM TOPLUMUNDA ANA GÜNDEMİ EKONOMİ'

    Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomi olduğunu vurgulayan Bilgen, "Türkiye'nin asıl gündemi, sokağın da, tüm toplumun da ana gündemi ekonomi. Böyle olmak zorunda. Ama galiba ekonomideki bu vahim tabloyu görmek istemediği için siyasetçiler, siyasi polemik yapmayı, siyasi sataşma ile gündemi meşgul etmeyi tercih ediyorlar. Şu anda resesyon ve stagflasyon tehlikesinin bir araya geldiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu çöküştür, batıştır. Felaket tellallığı yapmıyoruz.. Göstergeler bunu ortaya koyuyor. Nisan ayında Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini 4.4 olarak açıklayan Uluslararası Finans Enstitüsü 2019'da güncelliyor ve —0.9 diye açıklıyor" dedi.

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    © REUTERS / Umit Bektas
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    'TÜRKİYE'DE GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 76'İN ÜZERİNDE'

    Türkiye'deki enflasyon rakamının yansıtılandan çok daha fazla olduğu iddiasında bulunan Bilgen, "Yurt dışında Türkiye ekonomisi ile ilgili çalışan, ekonomi ile ilgili kaygılar taşıyan, bu tablonun ortaya çıkaracağı tehlikeyi gören kimi isimler Türkiye'deki gerçek enflasyon rakamlarının yüzde 76'nın üzerinde olduğunu açıklıyor. Bu somut vahim bir tabloda ekonomi ile ilgili hangi adımların atıldığını, hangi adımların atılacağını ortaya koymak, kamuoyuna hesap vermek yerine siyasi polemiği tercih ediyorlar" açıklamasında bulundu.

    'TÜRKİYE, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 2001 KRİZİNDEN DAHA FECİ HAMLELER YAPMAK DURUMUNDA KALACAK'

    Kamuda tasarrufla ilgili ne gibi önlemler alındığını soran Bilgen, "Kamuda tasarrufla ilgili ne gibi önlemler alındı, bilmiyoruz. Bürokrasi hangi harcamaları yapmaktan vazgeçti, bilmiyoruz. Kamu eğer ciddi bir tasarruf yapmayacaksa vatandaş tasarrufu ile mi bu krizi atlatmaya çalışacağız. Dar gelirlinin tasarrufu ile mi krizi atlatmaya çalışacağız? Fırıncı, bakkal gerilimi ile mi bu krizi atlatmaya çalışacağız?" sözleri ile krizin dar gelirliğinin omzuna yüklendiği iddiasında bulundu.

    İşsizlik fonunda biriken paranın banka kurtarmaya aktarılmasının kabul edilemeyeceğini belirten HDP Grup Başkanvekili, "Türkiye önümüzdeki günlerde 2001 krizinden daha feci hamleler yapmak durumuna girecek. Şu anda batık kredilerin tek bankada toplanması ve bizim vergilerimizle kurtarılması konuşuluyor. Bu sinyaller büyük bir tehlikenin işareti. Özellikle insanların artık kendi fabrikalarını yakıyor olmasından şüphe edilen bir ortamda ekonomi ile ilgili daha ciddi değerlendirmeler yapılması gerektiriyor" dedi.

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    '6 MİLYON OY ALAN BİR PARTİNİN HANGİ ADAYININ MEŞRU OLUP OLMADIĞINA BAŞKA BİR PARTİ KARAR VEREMEZ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ardından Kızılcahamam'daki toplu açılış töreninde yapış olduğu, "Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz" açıklamaya cevap veren Bilgen, "Meşruiyet tartışması yapan darbeci zihniyeti içinden atmamış demektir" ifadelerini kullandı.

    "Partilerin meşruiyetinin ölçüsü o partilerin savunduğu değerler ve halkın, toplumun o partilere gösterdiği ilgidir. Bundan dışında meşruiyet tartışması yapan darbeci zihniyeti içinden atmamış demektir. 27 Mayısçılar da, 28 Şubatçılar da meşruiyet tartışması yapıyorlardı" diyen Bilgen, "6 milyon oy alan bir partinin hangi adayının meşru olup olmadığına bir başka parti karar veremez" açıklamasında bulundu.

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    Erdoğan'ın söylediği sözlerin, YSK'nin de AYM'nin, Anayasa'nın da hiçbir anlamı olmadığınının ilanı olduğu savunan Bilgen, "Burada hukuki tabirler kullanılmamıştır. "Teröre bulaşmak" ne anlama gelir? Hukuken ne anlama gelir? Belediyelerin bir çevreye arazi tahsis etmesi, kendi tabirleriyle "parsel parsel peşkeş çekmesi" teröre bulaşma kategorisinde ele alınabilir mi? "Halep için arkadaşlara söyledik silahları bırakacaklar" demek teröre bulaşmak mıdır? Böyle muğlak tabirlerle korku oluşturmak, seçmen iradesinin tezahürünü engellemeye çalışmak Türkiye'ye büyük bir haksızlıktır. Seçime girersiniz, yarışırsınız, toplum takdir ederse göreve gelirsiniz. Bunun dışında yöntemlere tenezzül etmek seçimi, sandığı, siyaseti, demokrasiyi hiçleştirmektir. Bunun da Türkiye'nin ekonomik kaosla karşı karşıya bulunduğu bir ortamda Türkiye'ye hiçbir katkısı yoktur" dedi.

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    Etiketler:
    Ayhan Bilgen Meclis'te açıklamalarda bulundu, HDP, AK Parti, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Türkiye
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