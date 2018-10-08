'MİT tırları' davasının duruşmaları kapalı yapılacak

Adana 19 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen ve FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 9'u tutuklu 11 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, ilk olarak cumhuriyet savcısına duruşmaların kapalı yapılıp yapılmaması konusunda değerlendirmesini sordu. Cumhuriyet savcısı da devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise duruşmaların gizli yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, 'devlet sırrı ve milli güvenlik' gerekçesini dikkate alarak oy birliğiyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

Duruşmanın, diğer sanık savunmalarının alınması için yarına ertelendiği ve ayrıca sanık savunmalarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınacağı öğrenildi.