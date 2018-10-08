UBER vergi vermeye başladı

Taksicilerin hedefinde olan ve vergi vermediği için çok eleştirilen, tartışılan ve kimi zaman saldırıya uğrayan UBER, Maslak Vergi Dairesi'ne kayıt olarak vergi vermeye başladı.

Türkiye'de piyasaya girdiğinden beri aylardır UBER-taksi krizi sürüyor. Taksicilerle UBER sürücüleri arasındaki kavga gürültü bitmek bilmiyor. UBER'in Türkiye'den kazandığı yüzde 20'lik gelirin vergisini vermemesi de çok eleştiriliyor, çok tartışılıyordu.

Şimdi UBER, bu vergi eleştirilerine karşın önemli bir adım attı ve Maslak Vergi Dairesi'ne kaydoldu.

Türkiye'de vergi vermediği gerekçesiyle faaliyetleri yasaklanan Uber'in Maslak Vergi Dairesi'ne kazandığı komisyon bedelini ödemeye başladığı ortaya çıktı. via/@Haberturk pic.twitter.com/M3tfJklOu1 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) October 8, 2018

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; adresini Hollanda Amsterdam olarak gösteren UBER, Maslak Vergi Dairesi'ne Türkiye'den kazandığı yüzde 20'lik komisyonun bedelini ödemeye başladı.