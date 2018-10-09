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00:38 09 Ekim 2018
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    Enflasyon

    TÜSİAD, MÜSİAD ve Boyner Grup'tan 'enflasyonla mücadele' planına destek

    © Sputnik /
    Türkiye
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklayacağı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" için iş dünyasından destek açıklamaları gelmeye başladı.

    Berat Albayrak
    © AP Photo / Mücahid Yapıcı
    Albayrak: Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak, TBB'nin 24 ay vade kararı önemli
    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak'ın mali disiplini koruma ve fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz" ifadesini kullandı.

    Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, fiyat istikrarının makroekonomideki en önemli sağlamlık göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin 2002 yılından sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da kayda değer iyileşme elde ettiğini, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesinin sağlandığını hatırlattı.

    Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin etkisiyle enflasyon oranının yeniden çift hanelere çıktığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, artan enflasyonun hem alım gücü düşen vatandaşları hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini bildirdi.

    "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı'nı ve Bakanımız Berat Albayrak'ın hem mali disiplini koruma hem de fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz".

    MÜSAİD'DAN TAM DESTEK

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
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    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörlerin, enflasyonlamücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorunda olduğunu belirterek, "MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak enflasyonla mücadele paketine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

    Açıklamasında, MÜSİAD olarak geçmişten bugüne üretim ekonomisi esasıyla büyümeyi, yerli ve milli üretimi kendilerine şiar edindiklerini vurgulayan Kaan, "Meselemiz Türkiye Olsun" diyerek yola çıktıklarını, attıkları her adımı bu şuurla yerine getirdiklerini ifade etti.

    Kaan, aynı şuur ve hissiyatla göreve geldikleri ilk günden bu yana, her platformda enflasyonla mücadele konusuna dikkati çektiklerini belirtti.

    Enflasyonun ekonomik olduğu kadar, sonuçları bakımından sosyal bir olgu niteliği de taşıdığına işaret eden Kaan, şunları kaydetti:

    "Bu nedenle enflasyonu yalnızca 'fiyatlar genel düzeyinde gözlenen artış' şeklinde değerlendirmek yetersiz olacaktır. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © AA / Celal Güneş
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    Eylül ayı itibarıyla yüzde 24.5 seviyesine yükselen enflasyon oranında, döviz kurunda gözlenen dalgalanmaların etkisiyle artış kaydeden girdi maliyetlerinin etkisi elbette yadsınamaz. Ancak 'yüksek kur — yüksek enflasyon' sarmalından çıkış noktasında iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu bağlamda, MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz".

    BOYNER, YÜZDE 10 İNDİRİME GİDİYOR

    Boyner Grup da tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadeleye tam destek vereceğini açıkladı.

    Grup şirketleri önümüzdeki dönemde müşterilerinin alım gücünü koruyacak ve artan enflasyon yükünü hafifletecek özel kampanyalar, indirimler, taksit fırsatlarını devreye alacak.

    Bunun yanı sıra Grup, Boyner Grup şirketleri tarafından üretilen ve 500'ün üzerindeki mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulayacak.

    Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, enflasyonla topyekün mücadelede hükümetin, iş dünyasının ve sivil toplumun geliştireceği rasyonel ve etkili tüm girişim ve inisiyatiflere destek vereceklerini açıkladı.

    Etiketler:
    Enflasyon, TOBB, Boyner Grup, MÜSİAD, TÜSİAD, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
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