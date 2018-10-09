Son seçim anketi sonuçlarına göre AK Parti 'şaşırtabilir'

Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar ise yerel seçim öncesi elindeki önemli verileri Akşam'dan Pınar Işık'a açıkladı.
İşte OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir'in elindeki son anket:
'YERELDE PARTİMİN ADAYINA OY VERİRİM' DİYENLER
''Araştırmaya göre, "yerelde partimin adayına oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 49.5 oranında. En beğendiğim adaya veririm, diyenler yüzde 40.6. Desteklediğim partinin adayına oy veririm diyenlerde dağılım AK Parti yüzde 61.5, CHP yüzde 56.5, MHP yüzde 44.8, HDP yüzde 32.6, İYİ Parti yüzde 42.2, SP yüzde yüzde 19. Parti aidiyetleri, oy oranları yüksek olan AK Parti ve CHP'de yüksek, SP, İYİ Parti ve MHP'de düşük.
'İSTANBUL'DA FARK KAPANDI'
'CUMHUR İTTİFAKINDA İKİ TARAF DA KAZANIR'
Cumhur ittifakının başlangıcında ve halk oylamasında olduğu gibi ittifakın başlangıcı ile ilgili ilk eylem ve söz Bahçeli'den çıktı. Bahçeli vermeden almak mümkün olmayacağı için jest yapmıştır. Buradaki hesap iki tarafın da kazanabileceği bir hesaptır. Tabanda zaten yapılacağı düşünülen bir ittifakı belli ölçüde şekillendirmek ve partisinin gücünü korumaktır''.
Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar'ın açıkladığı sonuçlar ise şöyle:
'AK PARTİ'NİN GERÇEK OYU YÜZDE 40 VE ÜZERİDİR'
'AK PARTİ ŞAŞIRTACAK'
Dolayısıyla ittifak olsa da olmasa da AK Parti'nin avantaj ve dezavantajlarına baktığımızda AK Parti kurumsal ve büyük bir parti. Her yerde aday gösterecek. AK Parti tüm Türkiye'de teşkilatlanması en yüksek olan parti. Dolayısıyla her yerde iddiası var. AK Parti'nin aslında seçim sonuçlarına baktığınızda kaybedeceği yerler olarak bugün görmediğimiz bir durum var ama kaybedilme potansiyeli her zaman olan yerler de var. Ama kazanma potansiyeli olan ve bizi şaşırtabilecek bölgeler de var. AK Parti'nin yeni kazanacağı bölgeler var gibi görünüyor. İyi Parti'nin seçime girmesi dolayısıyla bölünen CHP oyları var MHP oylarında da değişiklik var. Bunlar da AK Parti lehine gelişiyor''.
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