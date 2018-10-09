Azerbaycanlı suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycan ile Rusya'da birçok olaya karıştığı ve 2016'nın ağustos ayında Beşiktaş'ta Rövşen Caniyev'in öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu öne sürülen Nadir Salifov'un İstanbul'da olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Azeri makamlarınca hakkında yakalama kararı verildiği belirtilen Salifov, saklandığı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Azerbaycan'a gönderileceği öğrenildi.