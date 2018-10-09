'Motorine 26 kuruşluk zam'

EPGİS'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre motorine 26 kuruşluk bir zam gerçekleştirildi. Ancak bu zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompaya yansımayacak. Eğer ÖTV'den karşılanmasaydı motorin 6.32 TL yerine 6.58 TL'den satılacaktı.
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;— Epgis (@trepgis) October 8, 2018
09/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 26 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)