'Motorine 26 kuruşluk zam'

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motorine 26 kuruşluk bir zam yapıldığı bildirdi. Kurum ayrıca 26 kuruşluk bu zammın ÖTV'den karşılanacağını ve pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

EPGİS'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre motorine 26 kuruşluk bir zam gerçekleştirildi. Ancak bu zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompaya yansımayacak. Eğer ÖTV'den karşılanmasaydı motorin 6.32 TL yerine 6.58 TL'den satılacaktı.

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;



09/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 26 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — Epgis (@trepgis) October 8, 2018

​