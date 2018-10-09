'İsmail Küçükkaya, eşine şiddet uyguladığı iddialarını reddetti'

FOX TV'nin başarılı habercisi Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya ile eşi Eda Küçükkaya arasındaki boşanma davası sürerken, Küçükkaya'nın eşinin mahkemeye verdiği dilekçede şiddet iddiası yer aldığı öne sürüldü.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yazdığı köşe yazısında İsmail Küçükkaya'ya 'Böyle korkunç bir iddiayı geçiştirmemen gerekir. Üstünü örtmeye falan kalkışma. Çıkıp bu iddiayla hesaplaş lütfen' çağrısı yapmıştı. İsmail Küçükkaya eşinin 'dayak iddialarıyla ilgili ilk kez Ahmet Hakan'ı aradı ve o iddiaları yalanlandı

Ahmet Hakan'ın yazısında konuyla ilgili bölüm şu şekilde:

''Dün, 'İsmail! Eşine şiddet uyguladın mı? Çık ve bu iddiayla hesaplaş' diye yazmıştım ya… İsmail aradı, 'üzdün beni' diye söze başladı. Ardından da hakkındaki iddiayı yalanladı.

'Dövme falan yok, işin içinde başka maksatlar var' diyerek bazı bilgiler verdi. Ancak İsmail, mahkemenin verdiği yayın yasağı nedeniyle bana verdiği bu bilgileri kamuoyuna aktaramadığını söyledi. İsmail'e şunları söyledim:

Ben konuyu bir iddia olarak değerlendiriyorum İsmail. Haklı ya da haksız olduğuna dair bir şey söylemedim. Ama senin ‘Yayın yasağı var, konuşamıyorum' demenin, sosyal medyanın alıp başını gittiği şu dönemde hiçbir anlamı yok''.