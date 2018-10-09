RTİB Zirve Sohbetleri'nin konuğu Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz olacak

Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından gelenekselleştirilen 'Zirve Sohbetleri'nin bu sefer ki konuğu, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz olacak.

RTİB tarafından gerçekleştirilen 'Zirve Sohbetleri'nin bu sefer ki konuğunun Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz olacağı açıklandı.

Konuyla ilgili RTİB'in açıklaması şöyle:

"Sayın Diriöz'e davetimizi kabul ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ritz Carlton Hotel'de 16 Ekim Salı günü saat 17:00 de başlayacak olan Zirve Sohbetlerine katılmak isteyen üyelerimiz, firma ve isimlerini info@rtib.org adresine göndererek kayıtlarını yaptırabilirler.

DİRİÖZ'ÜN ÖZGEÇMİŞİ

1956,İstanbul doğumlu olan Büyükelçi Hüseyin Diriöz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisans eğitimini Virginia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır.

Diplomasi hayatına 1978 yılında başlayan Büyükelçi Diriöz, Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyeri süresince Milletlerarası Siyasi İşler Dairesi, Çok Taraflı Siyasi İşler Dairesi, Müsteşar Özel Müşavirliği, NATO Askeri İşler Dairesi, Kabil ve Vaşington Büyükelçilikleri, Avrupa Konseyi ve NATO Daimi Temsilciliklerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Ayrıca, NATO Savunma Politikası ve Planlamasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı dahil olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Orta Doğu Genel Müdürü ve 11. Cumhurbaşkanı'nın Dışişleri Başdanışmanı görevlerinde bulunmuştur.

2004-2008 yılları arasında Ürdün, 2013-2016 yılları arasında Brazilya nezdinde Büyükelçi olarak görev yapan Hüseyin Diriöz, 2016 yılında Rusya Federasyonu nezdinde Büyükelçi olarak atanmıştır.

Büyükelçi Diriöz, evli ve iki çocuk babasıdır".