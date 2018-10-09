Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Washington Post, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha görülmeyen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsünü yayınladı.
Fotoğrafta Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş tarihinin 2 Ekim saat 13:14 olduğu görülüyor.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü yayınlandıhttps://t.co/c64IZghivC pic.twitter.com/QiDNl1shrL— NTV (@ntv) October 9, 2018
Fotoğrafla birlikte sunulan haberde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in sözlerine yer verilirken, 'Cemal nerede?' başlığı kullanıldı.
Suudi Arabistan vatandaşı muhalif gazeteci Kaşıkçı'dan, geçtiğimiz salı günü ülkesinin İstanbul Başkonsolosuğu'na girmesinden bu yana haber alınamıyor.
Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın 'öldürüldüğü' ihtimali üzerinde duruyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar ile ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
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