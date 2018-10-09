8 ilde eş zamanlı PKK operasyonu: 90 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 ilde saat 01.00'de eş zamanlı operasyonlar başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında Diyarbakır'da 80, İstanbul'da 3, Van'da 2, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin'de ise birer kişi olmak üzere 90 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildiği, operasyonların devam ettiği açıklandı.